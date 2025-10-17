Aguinaldo INAPAM 2025: ¿Qué adultos mayores lo recibirán?

Conforme se acerca el fin de año, miles de adultos mayores inscritos en el programa INAPAM del gobierno federal, se cuestionan cuándo y a quiénes se les depositará el aguinaldo correspondiente a 2025
El aguinaldo será equivalente a al menos 15 días de salario, y se pagará antes del 20 de diciembre de 2025.
¿Qué adultos mayores recibirán el aguinaldo INAPAM?
Los adultos mayores de 60 años que cuenten con una identificación Oficial: (INE, pasaporte, licencia de conducir, etc.), credencial INAPAM vigente, y estén inscritos al Servicio de Vinculación Productiva INAPAM, podrán disfrutar de esta prestación el fin de año.
¿Qué es el Servicio de Vinculación Productiva y cómo inscribirte?
Este programa busca integrar a los adultos mayores a empleos formales adaptados a sus capacidades por medio de empresas que ofrecen: sueldo base, prestaciones de ley, contratación por hora, por proyecto o por servicios.
Para inscribirte al programa necesitas contar con más de 60 años, presentar tu identificación oficial y tu credencial INAPAM Original a alguno de los módulos que están distribuidos a lo largo de la república, y cuya ubicación puedes encontrar en la página oficial del Instituto Nacional de Personas Adultas mayores del gobierno federal.
Paso a paso para recibir el aguinaldo INAPAM:
- Acude a un módulo de atención del INAPAM y presenta la documentación requerida.
- Realiza la entrevista de valoración con un promotor del programa.
- Selecciona una vacante que se adapte a tu perfil para posteriormente ser entrevistado por la empresa interesada.
- Una vez contratado, comenzarás a acumular derechos laborales, incluido el aguinaldo.
¡Que no te vean la cara de what!, el aguinaldo debe ser entregado antes del 20 de diciembre de 2025. Este pago se realiza a través de la relación laboral formal establecida con las empresas participantes en el programa de Vinculación Productiva, y no de manera automática solo por tener la credencial INAPAM, así que corre a inscribirte, una lanita extra siempre viene bien el fin de año.