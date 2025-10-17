Aguinaldo INAPAM 2025: ¿Qué adultos mayores lo recibirán?

Conforme se acerca el fin de año, miles de adultos mayores inscritos en el programa INAPAM del gobierno federal, se cuestionan cuándo y a quiénes se les depositará el aguinaldo correspondiente a 2025

El aguinaldo será equivalente a al menos 15 días de salario, y se pagará antes del 20 de diciembre de 2025.

El aguinaldo INAPAM se entregará antes del 25 de diciembre del 2025 (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Qué adultos mayores recibirán el aguinaldo INAPAM?

Los adultos mayores de 60 años que cuenten con una identificación Oficial: (INE, pasaporte, licencia de conducir, etc.), credencial INAPAM vigente, y estén inscritos al Servicio de Vinculación Productiva INAPAM, podrán disfrutar de esta prestación el fin de año.

¿Qué es el Servicio de Vinculación Productiva y cómo inscribirte?

Este programa busca integrar a los adultos mayores a empleos formales adaptados a sus capacidades por medio de empresas que ofrecen: sueldo base, prestaciones de ley, contratación por hora, por proyecto o por servicios.

Para inscribirte al programa necesitas contar con más de 60 años, presentar tu identificación oficial y tu credencial INAPAM Original a alguno de los módulos que están distribuidos a lo largo de la república, y cuya ubicación puedes encontrar en la página oficial del Instituto Nacional de Personas Adultas mayores del gobierno federal.

Paso a paso para recibir el aguinaldo INAPAM:

Acude a un módulo de atención del INAPAM y presenta la documentación requerida. Realiza la entrevista de valoración con un promotor del programa. Selecciona una vacante que se adapte a tu perfil para posteriormente ser entrevistado por la empresa interesada. Una vez contratado, comenzarás a acumular derechos laborales, incluido el aguinaldo.

¡Que no te vean la cara de what!, el aguinaldo debe ser entregado antes del 20 de diciembre de 2025. Este pago se realiza a través de la relación laboral formal establecida con las empresas participantes en el programa de Vinculación Productiva, y no de manera automática solo por tener la credencial INAPAM, así que corre a inscribirte, una lanita extra siempre viene bien el fin de año.