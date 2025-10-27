Megapuente de Día de Muertos 2025: SEP suspende clases estos días

SEP acalara si habrá megapuente por Día de Muertos Especial

La celebración más bonita del año está por comenzar, nos referimos al tradicional Día de Muertos, una fecha especial para todos los mexicanos en la que se llevará a cabo múltiples actividades en torno a esta fecha. En este sentido, existe la duda de si habrá suspensión de clases o megapuente para los alumnos de nivel básico en las escuelas,

En este sentido, en esta nota te explicamos qué dice la SEP al respecto, ya que surgen dudas en torno a la suspensión de clases, pues cabe señalar, que este 2025 los días que abarca esta festividad son el sábado y domingo, por lo que no tendría que afectar la asistencia a las escuelas.

¿Habrá puente en las escuelas por Día de Muertos?

De acuerdo con el calendario de la SEP, el 31 de noviembre habrá suspensión de clases en todas las escuelas. Sin embargo, esta pausa en las clases no se debe a la celebración de Halloween o Día de Muertos, sino por la realización del Consejo Técnico Escolar, fecha que coincide con el 1 y 2 de noviembre, por lo que se convierte en un puente debido a las actividades docentes.

¿El puente abarcará hasta el lunes?

No. De acuerdo con lo establecido por la SEP, el lunes hay clases normales.

Calendario SEP 2025-2026 Crédito: SEP

¿Cuándo es el megapuente de noviembre?

No obstante, lo que sí señala la SEP es el megapuente que conmemora un aniversario más de la Revolución mexicana. Por lo tanto, el próximo megapuente será de 4 días: del viernes 14 al lunes 17 de noviembre.

¿Cuáles son los puentes y días festivos oficiales para estudiantes en México?

Siguiendo el calendario escolar oficial de la SEP, los días feriados y puentes vacacionales son los siguientes: