¿Por qué EU puede cancelar la visa a una persona? Embajador explica las razones para hacerlo (@USEmbassyMEX)

A través de un video publicado en redes sociales, la Embajada de Estados Unidos explicó las razones por las que su gobierno puede decidir cancelar tu visa, incluso solo por considerar que tu visa no le conviene a sus intereses.

“Una visa es un privilegio, no es un derecho”, menciona al inicio del video de dos minutos el vocero de la embajada estadunidense. Para después afirmar que cada país tiene la autoridad de decidir quien puede ingresar a su territorio.

“Las visas pueden ser canceladas en cualquier momento a discreción del gobierno estadounidense cuando las circunstancias lo justifiquen.”

Pese a lo que comúnmente se podría creer, la embajada de Estados Unidos asegura que cualquier cancelación de visa no ocurre sin motivo alguno, sino que se encuentra justificada y guiada por la ley estadounidense, además de sus políticas internas e interés nacional.

También manifiestan que la visa se puede cancelar sin importar quién sea, si son particulares, funcionarios públicos o sus opiniones políticas: “Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas.”

¿Por qué cancelan las visas?

De acuerdo con la embajada, el Departamento de Estado (encargado de la política exterior del país estadounidense y quien emite las visas) puede decidir cancelar tu visa cuando existan señales de que el titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla, como:

Quedarse más tiempo del permitido en el país.

Participar en actividades delictivas.

Representar un riesgo para la seguridad pública.

Involucrarse en actividades relacionadas con el terrorismo o apoyar a grupos terroristas.

Respecto a los métodos para confirmar la veracidad de alguno de estos motivos, la embajada comentó: “Basta con que haya información suficiente para considerar que mantener la visa no conviene a los intereses de Estados Unidos”.

☝️ Te aclaramos algunos puntos importantes sobre la cancelación de visas.

✍️Toma nota y comparte ♻️@DeputySecState #Revocación_Visas pic.twitter.com/Dyh51rMuLF — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) October 27, 2025

¿Qué pasa cuando te cancelan la visa?

Considerando lo anterior mencionado por la embajada de Estados Unidos, la única forma por la que te pueden cancelar la visa es si permaneciste más tiempo del permitido o si cometiste algún delito, por lo que es poco probable que la cancelen.

Pero si tu visa llega a ser cancelada, la embajada se comunicará contigo directamente por sus medios oficiales para hacerte saber el motivo de la cancelación. Por lo que, una vez que es cancelada, la única forma de volver a obtenerla es solicitándola de nuevo a la embajada de Estados Unidos.