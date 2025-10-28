Nacional

Los manifestantes advirtieron que permanecerán los bloqueos hasta que haya un acuerdo con el gobierno

Bloqueos carreteros: estas son todas las vialidades afectadas por los productores de maíz

Por Diana Chávez Zea
Agricultores bloquean carreteras

Se cumplen más de 20 horas de protestas y bloqueos carreteros por parte de los productores de maíz convocados por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), en inconformidad por el precio fijado por el Gobierno mexicano a la tonelada de maíz.

Los agricultores, señalan que el precio de venta de la tonelada de maíz blanco fijada en 6 mil 50 pesos es una “burla y un insulto”, por lo que solicitan a las autoridades la apertura al diálogo para llegar a un nuevo acuerdo.

Por ello miles de agricultores organizados decidieron tomar de forma pacífica carreteras federales y vialidades primarias del país con el fin de hacer escuchar sus demandas. Entre los estados más paralizados este martes se encuentran: Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

Los manifestantes presentes en distintos estados del país, advierten que las protestas y los bloqueos continuarán hasta que se cumpla su demanda de fijar el precio mínimo de tonelada de maíz blan en 7 mil 200 pesos.

Puntos cerrados en Jalisco

  • Carretera a Nogales, a la altura del Technology Park
  • Kilómetro 40 de la Carretera Guadalajara-Colima
  • Casetas de Ocotlán y Zapotlán del Rey de la Carretera Guadalajara-Morelia
  • Carretera Tala-San Isidro Mazatepec

Puntos cerrados en Michoacán

  • Carretera de Cuota 15D Atlacomulco – Zapotlanejo
  • Autopista de Occidente Km 390 (Caseta de Peaje)
  • Tanhuato-Vista Hermosa entronque a la autopista
  • Caseta de Cobro
  • La Piedad-Numarán a la altura de Villas de las Lomas
  • Occidente Méx-GDL Km360, Plaza de Cobro
  • Carretera federal Jiquilpan - Sahuayo Referencia: Glorieta de Liconsa
  • Carretera Venustiano Carranza - La Barca Ref. Crucero 4 Esquinas
  • Carretera Villamar - Jiquilpan. Referencia: Glorieta cruce a Jaripo

Puntos cerrados en Guanajuato

  • Libramiento Comonfort – SMA, altura gasolinera Pirámide
  • Camino a Orduña
  • Castro del Río
  • Irapuato – Abasolo, zona Procter & Gamble (sentido a Abasolo)
  • Entronque con Pueblo Nuevo (carretera 90)
  • Entronque a Cuerámaro (carretera 90)
  • Libramiento Norte, altura de la comunidad Rancho Grande
  • Laguna de Cortés (carretera 90)
  • Dren de alivio, Santa Ana Pacueco (carretera 90)
  • Federal 90, altura de la Herradura, en entronque con El Tlacuache
  • Salamanca – a la altura del trébol de Valtierrilla
  • Salvatierra – Comunidad El Fénix
  • Entronque Yuriria a la comunidad Cupareo
  • ValleDeSantiago – “Jarrón Azul”, salida a Salamanca
  • Federal 45D, Central de Abastos
  • Federal 43D, Santa Rosa Plan de Ayala
  • Federal 45, Puerto Interior
  • Carretera federal 51, a la altura de Rincón de Tamayo
  • Carretera federa 51, a la altura de Cuatro Caminos
  • Carretera federal 51, a la altura de la comunidad de Santiaguillo salida a Salvatierra
  • Abasolo, carretera Cuerámaro - Irapuato, a la altura de la Estación Joaquín
  • DoctorMora – Balneario Titanic
  • Tarimoro – Moncada
  • Tarimoro – Panales Jamaica
  • En el entronque en la autopista Salamanca - León

Puntos cerrados en Guanajuato

  • Km 40 Carretera Guadalajara–Colima: vialidad bloqueada.
  • Caseta de Ocotlán (Autopista México–Guadalajara): vialidad bloqueada.
  • Carretera a Nogales, a la altura del Technology Park: vialidad bloqueada.
  • Carretera Guadalajara–Ocotlán, a la altura de Av. Universidad 2000: vialidad bloqueada.
  • Carretera La Barca–Jamay, en dirección a Atotonilco: bloqueo en ambos sentidos.
  • Carretera La Barca–San Juan, km 3+700, cruce con autopista de cuota 15D México–Morelia, km 402: vialidad bloqueada.
  • Carretera Santa Rosa–La Barca, km 49+100: vialidad bloqueada.
  • Circuito metropolitano a la altura de San Isidro Mazatepec.
  • Carretera Nextipac a Nogales a la altura de las vías del tren

