Bloqueos carreteros: estas son todas las vialidades afectadas por los productores de maíz

Agricultores bloquean carreteras

Se cumplen más de 20 horas de protestas y bloqueos carreteros por parte de los productores de maíz convocados por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), en inconformidad por el precio fijado por el Gobierno mexicano a la tonelada de maíz.

Los agricultores, señalan que el precio de venta de la tonelada de maíz blanco fijada en 6 mil 50 pesos es una “burla y un insulto”, por lo que solicitan a las autoridades la apertura al diálogo para llegar a un nuevo acuerdo.

Por ello miles de agricultores organizados decidieron tomar de forma pacífica carreteras federales y vialidades primarias del país con el fin de hacer escuchar sus demandas. Entre los estados más paralizados este martes se encuentran: Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

Los manifestantes presentes en distintos estados del país, advierten que las protestas y los bloqueos continuarán hasta que se cumpla su demanda de fijar el precio mínimo de tonelada de maíz blan en 7 mil 200 pesos.

Puntos cerrados en Jalisco

Carretera a Nogales, a la altura del Technology Park

Kilómetro 40 de la Carretera Guadalajara-Colima

Casetas de Ocotlán y Zapotlán del Rey de la Carretera Guadalajara-Morelia

Carretera Tala-San Isidro Mazatepec

Puntos cerrados en Michoacán

Carretera de Cuota 15D Atlacomulco – Zapotlanejo

Autopista de Occidente Km 390 (Caseta de Peaje)

Tanhuato-Vista Hermosa entronque a la autopista

Caseta de Cobro

La Piedad-Numarán a la altura de Villas de las Lomas

Occidente Méx-GDL Km360, Plaza de Cobro

Carretera federal Jiquilpan - Sahuayo Referencia: Glorieta de Liconsa

Carretera Venustiano Carranza - La Barca Ref. Crucero 4 Esquinas

Carretera Villamar - Jiquilpan. Referencia: Glorieta cruce a Jaripo

Puntos cerrados en Guanajuato

Libramiento Comonfort – SMA, altura gasolinera Pirámide

Camino a Orduña

Castro del Río

Irapuato – Abasolo, zona Procter & Gamble (sentido a Abasolo)

Entronque con Pueblo Nuevo (carretera 90)

Entronque a Cuerámaro (carretera 90)

Libramiento Norte, altura de la comunidad Rancho Grande

Laguna de Cortés (carretera 90)

Dren de alivio, Santa Ana Pacueco (carretera 90)

Federal 90, altura de la Herradura, en entronque con El Tlacuache

Salamanca – a la altura del trébol de Valtierrilla

Salvatierra – Comunidad El Fénix

Entronque Yuriria a la comunidad Cupareo

ValleDeSantiago – “Jarrón Azul”, salida a Salamanca

Federal 45D, Central de Abastos

Federal 43D, Santa Rosa Plan de Ayala

Federal 45, Puerto Interior

Carretera federal 51, a la altura de Rincón de Tamayo

Carretera federa 51, a la altura de Cuatro Caminos

Carretera federal 51, a la altura de la comunidad de Santiaguillo salida a Salvatierra

Abasolo, carretera Cuerámaro - Irapuato, a la altura de la Estación Joaquín

DoctorMora – Balneario Titanic

Tarimoro – Moncada

Tarimoro – Panales Jamaica

En el entronque en la autopista Salamanca - León

