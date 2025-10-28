Bloqueos carreteros: estas son todas las vialidades afectadas por los productores de maíz

Se cumplen más de 20 horas de protestas y bloqueos carreteros por parte de los productores de maíz convocados por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), en inconformidad por el precio fijado por el Gobierno mexicano a la tonelada de maíz.
Los agricultores, señalan que el precio de venta de la tonelada de maíz blanco fijada en 6 mil 50 pesos es una “burla y un insulto”, por lo que solicitan a las autoridades la apertura al diálogo para llegar a un nuevo acuerdo.
Por ello miles de agricultores organizados decidieron tomar de forma pacífica carreteras federales y vialidades primarias del país con el fin de hacer escuchar sus demandas. Entre los estados más paralizados este martes se encuentran: Guanajuato, Jalisco y Michoacán.
Los manifestantes presentes en distintos estados del país, advierten que las protestas y los bloqueos continuarán hasta que se cumpla su demanda de fijar el precio mínimo de tonelada de maíz blan en 7 mil 200 pesos.
Puntos cerrados en Jalisco
- Carretera a Nogales, a la altura del Technology Park
- Kilómetro 40 de la Carretera Guadalajara-Colima
- Casetas de Ocotlán y Zapotlán del Rey de la Carretera Guadalajara-Morelia
- Carretera Tala-San Isidro Mazatepec
Puntos cerrados en Michoacán
- Carretera de Cuota 15D Atlacomulco – Zapotlanejo
- Autopista de Occidente Km 390 (Caseta de Peaje)
- Tanhuato-Vista Hermosa entronque a la autopista
- Caseta de Cobro
- La Piedad-Numarán a la altura de Villas de las Lomas
- Occidente Méx-GDL Km360, Plaza de Cobro
- Carretera federal Jiquilpan - Sahuayo Referencia: Glorieta de Liconsa
- Carretera Venustiano Carranza - La Barca Ref. Crucero 4 Esquinas
- Carretera Villamar - Jiquilpan. Referencia: Glorieta cruce a Jaripo
Puntos cerrados en Guanajuato
- Libramiento Comonfort – SMA, altura gasolinera Pirámide
- Camino a Orduña
- Castro del Río
- Irapuato – Abasolo, zona Procter & Gamble (sentido a Abasolo)
- Entronque con Pueblo Nuevo (carretera 90)
- Entronque a Cuerámaro (carretera 90)
- Libramiento Norte, altura de la comunidad Rancho Grande
- Laguna de Cortés (carretera 90)
- Dren de alivio, Santa Ana Pacueco (carretera 90)
- Federal 90, altura de la Herradura, en entronque con El Tlacuache
- Salamanca – a la altura del trébol de Valtierrilla
- Salvatierra – Comunidad El Fénix
- Entronque Yuriria a la comunidad Cupareo
- ValleDeSantiago – “Jarrón Azul”, salida a Salamanca
- Federal 45D, Central de Abastos
- Federal 43D, Santa Rosa Plan de Ayala
- Federal 45, Puerto Interior
- Carretera federal 51, a la altura de Rincón de Tamayo
- Carretera federa 51, a la altura de Cuatro Caminos
- Carretera federal 51, a la altura de la comunidad de Santiaguillo salida a Salvatierra
- Abasolo, carretera Cuerámaro - Irapuato, a la altura de la Estación Joaquín
- DoctorMora – Balneario Titanic
- Tarimoro – Moncada
- Tarimoro – Panales Jamaica
- En el entronque en la autopista Salamanca - León
Puntos cerrados en Guanajuato
- Km 40 Carretera Guadalajara–Colima: vialidad bloqueada.
- Caseta de Ocotlán (Autopista México–Guadalajara): vialidad bloqueada.
- Carretera a Nogales, a la altura del Technology Park: vialidad bloqueada.
- Carretera Guadalajara–Ocotlán, a la altura de Av. Universidad 2000: vialidad bloqueada.
- Carretera La Barca–Jamay, en dirección a Atotonilco: bloqueo en ambos sentidos.
- Carretera La Barca–San Juan, km 3+700, cruce con autopista de cuota 15D México–Morelia, km 402: vialidad bloqueada.
- Carretera Santa Rosa–La Barca, km 49+100: vialidad bloqueada.
- Circuito metropolitano a la altura de San Isidro Mazatepec.
- Carretera Nextipac a Nogales a la altura de las vías del tren