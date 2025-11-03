Perú rompe relaciones diplomáticas con México por dar asilo a la exprimera ministra de Castillo

Ruptura de relaciones Foto del 22 de noviembre de 2022 del entonces presidente Pedro Castillo mientras juramenta a Betssy Chávez como presidenta del Consejo de Ministros (EFE)

El ministro de Relaciones Exteriores peruano, Hugo de Zela, anunció este lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de confirmar que el gobierno de Claudia Sheinbaum otorgó asilo a la exprimera ministra Betsy Chávez, procesada por su participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo a fines de 2022.

El canciller expresó que recibió la noticia “con sorpresa y con profundo pesar”, por lo cual Lima decidió cortar las relaciones ante este “acto inamistoso”.

Bettsy Chávez se encuentra en la residencia de la Embajada de México desde el 28 de octubre, fecha en la que ingresó para solicitar asilo político, alegando persecución.

“Convirtieron a los golpistas en víctimas”

De Zela recordó que anteriormente México “pretendió construir una realidad paralela respecto a los hechos que ocurrieron” durante la intentona, “difundiendo una versión tendenciosa e ideologizada”. Agregó que ese país, primero bajo la administración de Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, intentó “convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas”.

“México persiste en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligar a Perú a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual, hasta antes de estos hechos, manteníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias”, afirmó.

El expresidente Castillo Pedro Castillo fue arrestado el 7 de diciembre de 2022 cuando huía en un coche en Lima hacia la Embajada de México, luego de que López Obrador le concediera de emergencia asilo político, tras fracasar en su intento de disolver el Congreso y dar un autogolpe de Estado, al no contar con el apoyo del Ejército. Tras el anuncio, el Congreso votó su destitución por “incapacidad moral”.

Seguirán los servicios consulares

El canciller precisó, no obstante, que la medida no implica la suspensión de los vínculos consulares. “Nuestros compatriotas en México continuarán bajo la protección de nuestros cónsules y los mexicanos en Perú seguirán amparados por las autoridades consulares mexicanas”, puntualizó.

Explicó, en ese sentido, que las relaciones diplomáticas comprenden los “ámbitos político, económico, comercial y turístico, entre otros”, mientras que las consulares se refieren específicamente a la protección de connacionales en ese territorio.

Al ser consultado sobre posibles perjuicios para los ciudadanos peruanos, De Zela manifestó su confianza en que no ocurrirán, pues se mantienen esos lazos consulares.

“Si el gobierno mexicano coloca alguna dificultad, será una decisión unilateral. La voluntad de Perú es que continúen estos lazos, pues consideramos de gran valor proteger a los peruanos en México y a los mexicanos asentados en Perú”, concluyó.

Cambio de gobierno, misma hostilidad

Las relaciones diplomáticas bilaterales se mantenían a nivel de encargados de negocios tras el rechazo abierto de López Obrador a la exmandataria Dina Boluarte, a la que incluso calificó de “usurpadora” tras asumir la jefatura de Estado.

Además del retiro de embajadores, este enfrentamiento generó que el exlíder mexicano se negara a entregar en 2023 a Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, en una situación que solo se logró resolver tras la intermediación de Chile.

En abril de 2024, México anunció que exigiría visa a ciudadanos peruanos debido al incremento de migración irregular hacia Norteamérica. En reacción, Perú dispuso la misma medida para visitantes mexicanos, aplicando el principio de reciprocidad.

Tras la caída de Boluarte, el pasado 10 de octubre, el presidente del Congreso, el centrista José Jerí, asumió provisionalmente la jefatura del Estado. Aunque no pertenece al mismo partido de Boluarte, el nuevo gobernante mantiene la misma hostilidad hacia México, como quedó demostrada con la ruptura de relaciones.

Segunda ruptura de un país sudamericano

Tras la ruptura de Perú, son ya dos países sudamericanos los que no mantienen relaciones diplomáticas con México.

En 2024, el gobierno de López Obrador ordenó romper relaciones con Ecuador, luego de que el 5 de abril de ese año, agentes de la policía ecuatoriana ingresaron por la fuerza a la embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (aliado del expresidente Rafael Correa), quien también había recibido asilo diplomático por parte del gobierno mexicano.