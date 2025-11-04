“Encontronazo” en Senado por asesinato de Carlos Manzo; “idiota, llora por los mexicanos”, fustiga Lily Téllez a Noroña

Se caldearon los ánimos en la sesión del Senado por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo

El nombre de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán retumbó varias veces en el pleno del Senado que por momentos se convirtió en una arena donde salieron a relucir descalificaciones, y hasta insultos como “idiota”, “inútil” , “buitres”, “carroñeros” y una presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo que desesperada intentaba apaciguar los “encontronazos” entre legisladores para que la sesión no se saliera de control.

Los ánimos se caldearon sobre todo ente el morenista, Gerardo Fernández Noroña y la panista, Lily Téllez quien no tuvo empacho en calificar al ex presidente del Senado, como un “idiota e inútil”.

“A ver, tú, idiota, llora por Carlos Manzo, Noroña. No seas imbécil, llora de verdad por Carlos Manzo. Tú, idiota, llorando por allá, haciendo circo, mientras a los mexicanos los masacran, Noroña…, Payaso. Payaso, imbécil, ven aquí a llorar por Carlos Manzo, Noroña. O te pongo una foto de “Alito” para que llores de verdad, Noroña”, fustigó la panista

Pero Téllez también arremetió contra el senador Alejandro Ezquer, quien fuera secretario particular de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República y le reclamó las alianza de ese gobierno con los carteles criminales.

“¿Y usted también, secretario particular de AMLO, ¿cuánto le deben a los cárteles de Michoacán, Esquer, senador Esquer?, ¿cuánto…?. Le cuestionó a un senador morenista que ni se inmutó

Fue una sesión ríspida donde Morena intentaba diluir la lluvia de críticas y reclamos de la oposición por lo que llamaron un crimen de Estado derivado de la negligencia criminal del gobierno federal y de Michoacán que nunca acudieron a los gritos de auxilio de Carlos Manzo en su lucha contra los grupos criminales de la región.

“¡Que viva Carlos Manzo…!” exclamó Téllez al mismo tiempo que los sombreros que rememoraban al presidente municipal de Uruapan, Michoacán asesinado fueron levantados por los brazos de las y los senadores de oposición en señal de protesta y homenaje.

“¡Que viva Carlos Manzo…!”, se escuchó repetir a Laura Itzel Castillo obligada por las circunstancias

De inmediato subió la senadora michoacana de Morena, Celeste Ascencio quien defendió la supuesta ayuda que ofreció el gobierno estatal de Michoacán a Manzo a quien se refirió como su “amigo” y lanzó otras arengas que provocaron abucheos al referirse a la presidenta Sheinbaum.

“¡Que viva Carlos Manzo…!”, “¡que viva Claudia Sheinbaum!”, lanzó entre gritos y abucheos de la oposición que explotaron cuando mencionó a la presidenta de México.

“Es un terror estar con Claudia hoy…”, reviró la panista Mayuli Latifa

Los ánimos se caldeaban. “¡Respeto, pido respeto!”, exigía la presidenta Laura Itzel Castillo

El colofón fue cuando subió a tribuna, Gerardo Fernández Noroña quien acusó a la oposición de “carroñera” y de buitres.

“Se montan en el asesinato de Carlos Manzo…¡carroñeros!...”

Utilizan el asesinato de Manzo en vez de cerrar filas en aras de la unidad por México, fustigó mientras la senadora panista; Lily Téllez lo acusaba de “payaso” .

Fue una sesión ríspida que se caracterizó por la virulencia de algunos senadores de Morena contra los de oposición, quienes en todo momento reclamaron a la 4T tener al país sumido en un baño de sangre.

“Tienen las manos llenas de sangre de inocentes”, sentenció la panista Téllez