Sheinbaum presenta denuncia contra sujeto que la acosó; “si esto le pasa a la presidenta, qué le pasa a las mujeres”, dice

Claudia Sheinbaum La presidenta dio su testimonio sobre el momento de acoso que vivió en el Zócalo Capitalino luego de que un hombre en estado de ebriedad intentara tocarla. (Moisés Pablo Nava)

La presidenta Claudia Sheinbaum habló en la conferencia matutina sobre el momento de acoso que sufrió este martes en el Zócalo Capitalino. La mandataria nacional hizo un llamado a la reflexión sobre este tipo de violencia y aseguró que ya puso su denuncia .

Sheinbaum da su testimonio tras sufrir acoso

En los primeros minutos de su conferencia de prensa, Sheinbaum explicó en sus propias palabras cómo fue el momento en el que un hombre se acercó a acosarla mientras caminaba por el Zócalo.

“Me fui caminando porque es más corto. No tiene ninguna otra explicación, si salía en auto íbamos a llegar 20 minutos después y por eso decidimos irnos caminando. Mucha gente se acercó a saludarnos y todo fue sin ningún problema hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada y vivo este episodio de acoso

En el momento estoy hablando con otras personas, no me doy cuenta de inmediato y llega Juan José, que es quien coordina todo el equipo. Lo mueve y hasta después que veo los videos me doy cuenta de lo que realmente ocurrió

Decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer y lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven. Mi reflexión es: ¿Si no presento denuncia en qué condiciones se quedan todas las mujeres mexicanas? ¿Si esto le hacen a la presidenta, qué va a pasar con todas las mujeres en el país?"

Revisarán que el acoso sea un delito penal en todo México

Por otra parte, aseguró que realizará una revisión con la Secretaría de las Mujeres para asegurarse que el acoso sexual sea clasificado como un delito penal en todas las entidades federativas de nuestro país así como la realización de una campaña de concientización respecto a este tema.

“Resulta que esta persona después estuvo acosando a otras mujeres ahí mismo en esta calle y está detenida esta persona. Es algo que no debe ocurrió en nuestro país. No lo digo como presidenta, sino como mujer. Nadie puede vulnerar nuestro espacio personal. Ningún hombre tiene derecho a hacerlo.

Le pedí a Citlali (Hernández) que revisemos si es un delito penal en todos los estados, porque debe ser un delito sancionable en todos. Y vamos a hacer una campaña relacionada con las mujeres mexicanas. El acoso es un delito. "