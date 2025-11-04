Detienen a hombre que acosó a Sheinbaum frente a Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum Detienen al hombre que acosó a la presidenta

Un hombre fue detenido tras haber acosado sexualmente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante un encuentro con simpatizantes frente a Palacio Nacional, en el corazón político del país.

Se espera que en las próximas horas se dé a conocer la identidad del agresor y cómo fue su detención en la Ciudad e México, así como el castigo que recibirá el acosador de la jefa del Ejecutivo.

Foto el hombre que acosó a Claudia Sheinbaum

El periodista Carlos Jiménez difundió la foto del sujeto que intentó besar y tocar a la presidenta de México; se llama Uriel y así se ve tras su detención.

Hombre que acosó a Sheinbaum Foto del acosador de la presidenta de México (Carlos Jiménez)

¿Qué pena podría enfrentar el hombre que acosó a Sheinbaum?

De acuerdo con el Artículo 259 Bis del Código Penal Federal, quien con fines lascivos hostigue o acose puede ser sancionado con 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días multa cuando el acto se tipifica como abuso sexual agravado.

En el ámbito local, el Artículo 179 Bis del Código Penal de la Ciudad de México establece penas de 1 a 3 años de prisión y multas de 100 a 200 días para quienes persigan o realicen conductas físicas o verbales no consentidas de manera reiterada.

Dependiendo de la calificación jurídica —si se determina que hubo acoso, hostigamiento o abuso sexual— y de factores agravantes como el uso de violencia o la vulnerabilidad de la víctima, la pena podría incrementarse considerablemente.

En algunos estados, el acoso sexual callejero ya se castiga con hasta 8 años de prisión y 500 días de multa.

Video: Hombre acosa a la presidenta Claudia Sheinbaum

El incidente, ocurrido a plena luz del día, quedó registrado en video. En las imágenes se observa cómo el individuo, aparentemente bajo los efectos del alcohol, se acerca por detrás a la mandataria mientras ella saluda y se toma fotografías con ciudadanos.El sujeto la abraza sin consentimiento, intenta besarla y realiza tocamientos indebidos cerca del pecho.

Sheinbaum reaccionó con calma, se apartó discretamente y permitió que sus elementos de seguridad retiraran al agresor, quien alcanzó a decir “Claudia de América” antes de ser retirado del lugar.

El episodio detonó una avalancha de reacciones en plataformas digitales. Colectivos feministas, activistas y figuras políticas coincidieron en exigir la identificación y sanción inmediata del responsable, destacando que el acoso sexual es un delito que no puede ser minimizado, sin importar la jerarquía de la víctima o el contexto.