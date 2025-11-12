Puente vacacional del 14 al 17 de noviembre 2025

. Foto: iadb.org

Noviembre es un mes especial para trabajadores y estudiantes en México, ya que se conmemora la Revolución Mexicana, uno de los días de descanso obligatorio establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

¿Cuándo será el puente por el 20 de noviembre 2025?

La LFT marca que el feriado se traslada al tercer lunes de noviembre.

En 2025, corresponde al lunes 17 de noviembre.

Ese día, las y los trabajadores tendrán derecho a descansar.

Si deben laborar, la ley establece que recibirán pago triple: salario normal más un doble adicional.

¿Qué pasa con los estudiantes de la SEP?

Además del 17 de noviembre, el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla más días sin clases:

Viernes 14 de noviembre → jornada destinada al registro de calificaciones (en muchos planteles se otorga como día libre).

→ jornada destinada al registro de calificaciones (en muchos planteles se otorga como día libre). Viernes 28 de noviembre → sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE), sin clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Esto significa que los alumnos disfrutarán de varios descansos a lo largo del mes, más allá del feriado oficial.

Lo que sigue en el calendario

El próximo descanso obligatorio será el 25 de diciembre, por Navidad, que en 2025 caerá en jueves.

Para estudiantes, las vacaciones decembrinas iniciarán el 22 de diciembre y concluirán el 9 de enero de 2026.

Los docentes regresarán antes, el 7 de enero, para talleres intensivos.

En resumen: el puente de noviembre 2025 será del sábado 15 al lunes 17 de noviembre, ideal para planear una salida corta o simplemente disfrutar de un merecido descanso.