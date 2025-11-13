Estos son los casinos que son investigados por lavar dinero y tener nexos con el narco en México

Casinos investigados en México Casas de apuestas, físicas y digitales, han sido bloqueadas por presunto lavado de dinero. (Especial)

Tras meses de investigación, la Secretaría de Hacienda dio a conocer a través de un comunicado publicado la noche del martes 11 de noviembre, el registro de irregularidades y delitos financieros en trece casinos mexicanos ubicados en distintos sitios del país.

A su vez, este jueves 13 de noviembre, la Oficina de Archivos (OFAC) emitió un comunicado en el que señaló que este grupo de casas de apuestas funcionaban para lavar dinero de la organización criminal: El Cártel de Sinaloa.

Actualmente, las investigaciones a los listados establecimientos cuentan también con el apoyo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

¿Cuáles son los casinos acusados de lavar dinero en México?

Tras las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones ilícitas, se suspendieron actividades de forma temporal en los establecimientos físicos, además de que se inhabilitaron páginas electrónicas de casinos virtuales.

Las casas de apuestas en línea que tuvieron un esperado, pero aún sorpresivo, cierre la mañana de este jueves 13 de noviembre, fueron bet365 y Betano, cuyas páginas están inhabilitadas por completo.

En cuanto a los 10 establecimientos físicos identificados por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) en las zonas de estados como Sonora, Sinaloa y Baja California, son los siguientes:

Skampa Casino: Sedes de Villahermosa, Tabasco; Ensenada, Baja California.

Sedes de Villahermosa, Tabasco; Ensenada, Baja California. Palermo Casino: Nogales, Sonora.

Nogales, Sonora. Casino Mirage: Culiacán, Sinaloa.

Culiacán, Sinaloa. Emine Casino: San Luis Río Colorado, Sonora.

San Luis Río Colorado, Sonora. Midas Casino: Agua Prieta, Sonora; Rosarito, Baja California; y sus tres sedes en Sinaloa, Mazatlán, Los Mochis y Guamúchil.

Acciones delictivas de los casinos investigados en México

Las investigaciones de estos casinos, digitales y físicos, detallan operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y páginas digitales no supervisadas.

También, la investigación detectó el uso de identidades robadas, específicamente de jubilados y amas de casa.

El actuar de las autoridades ha llevado al bloqueo de todos los bienes y participaciones en bienes de las entidades señaladas.