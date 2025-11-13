¡Adiós a tu parlay!: casinos digitales de Betano y Bet365 ya están bloqueados México

Betano y Bet365 inhabilitados Betano y Bet365 forman parte de la investigación haciendaria por presunto lavado de dinero. (Especial)

Los casinos digitales bet365 y Betano, operados por las filiales de TV Azteca de Grupo Salinas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, fueron bloqueados tanto en su navegación móvil como la navegación de escritorio.

De acuerdo con la investigación en curso de la UIF, existe la posibilidad de que estos dos casinos digitales estén siendo usados para presuntas actividades criminales, tales como lavado de dinero.

¿Por qué bet365 y Betano no funcionan?

Incluyendo a los casinos digitales cuya inhabilitación se completó la mañana de este jueves 13 de noviembre, la UIF bloqueó a trece casinos ubicados en diferentes estados; los cargos de investigación son supuesto lavado de dinero, transferencias internacionales y plataformas digitales.

Las organizaciones fueron listadas como personas morales bloqueadas, con el objetivo de proteger a los usuarios y usuarias, así como evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.

Los hallazgos de la investigación liderada por la UIF serán presentados ante la Fiscalía General de la República para que prosigan con las investigaciones.

Betano y bet365 están inhabilitados en México

Estas casas de apuesta en línea, en las que sus usarios y usuarias podían apostar en variados eventos deportivos como fútbol, box, Fórmula 1, entre otros, funcionaban en el país bajo el permiso de los sellos Operadora Ganador TV Azteca y Ganador Azteca.

También, en sus servicios ofrecían juegos online de casino; por ejemplo: blackjack, ruleta, póker, etc.

Betano y Bet365 Bloqueados Los portales de ambos casinos en línea están inhabilitados. (Especial)

No obstante, la mañana de hoy, los dos portales están inhabilitados y los reportes estallaron en redes sociales.

Usuarios informaron que no pueden acceder a ninguno de los portales, dado que el sitio regristra error cada que se intenta ingresar a la página o refrescarla.

Debido a que bet365 y Betano no han presentado ningún comunicado oficial hasta el momento, la incertidumbre ha aumentado entre los internautas.