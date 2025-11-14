Confían en Morena renegociación de T-MEC para recuperar empleo en manufactura

CDMX — Diputados de Morena admitieron que sólo la renegociación del T-MEC permitirá a México recuperar la ocupación en el sector manufacturero que durante el último año se desplomó en 4 por ciento derivado de la imposición de aranceles de EU.

El diputado morenista Pedro Haces indicó que debido a la incertidumbre comercial que los aranceles que se han impuesto de manera unilateral a México por parte del gobierno del país vecino ha llevado a que se frene la inversión ante la inseguridad que provoca la falta de claridad en las relaciones comerciales con Estados Unidos. del personal ocupado en los establecimientos con programa Immex (programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación), se redujeron en 4% en el último año, al pasar de 2 millones 939 mil 872 empleos en establecimiento manufactureros de este tipo a 2 millones 821 mil 093, argumentó con cifras del Inegi.

Haces Barba, también dirigente sindical, ha expuesto que este rubro el escenario es complejo, pero se apuesta a la capacitación y la mano de obra calificada.

“Cuidar los empleos es clave para fortalecer la productividad y mantener a México en el camino del crecimiento” sostuvo el morenista y secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

El legislador fue realista al considerar que hasta que no se logre un buen acuerdo y concluya la renegociación del T-MEC, que está en puerta, no se recuperará el clima de confianza para echar a andar los proyectos de inversión y generar empleos-

“Otro aspecto es la automatización de procesos que en el corto plazo implican un impacto en los costos de contratación y capacitación de las empresas, aunque a largo plazo reditúen en menores costos.

“El problema es complejo por lo tanto se necesita de la participación de todos los sectores para generar mejores condiciones para el crecimiento de la economía, de la inversión y del nivel de empleos en México, poniendo cada quien de su parte de acuerdo con lo que corresponde a cada uno: gobierno, sector empresarial y trabajadores. Esa es la tarea que tenemos por delante”, enfatizó Haces Barba.