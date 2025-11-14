Golpean a trabajadores del Centro de Vacunación UNAM

Mega Centro de Vacunación UNAM. Este centro forma parte de la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026, organizada por la Secretaría de Salud federal.

La UNAM informó que este viernes 13 de noviembre, un grupo de personas ajenas a la institución agredió y golpeó a trabajadores universitarios del Macrocentro de vacunación ubicado en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario.

Presuntamente, tras haber concluido la jornada de vacunación de este viernes, un grupo de personas se acercó y exigió a gritos ser vacunado por trabajadores de Salud Universitaria, quienes les explicaron que podían regresar al día siguiente para recibir su refuerzo. Sin embargo, como respuesta fueron golpeados y amedrentados con insultos, según relata el Dr. Gustavo Díaz Fernández, titular de la Dirección General de Salud y responsable del centro, en el comunicado emitido por la máxima casa de estudios.

La UNAM no ampliará la jornada de vacunación del megacentro ubicado en CU

En el comunicado emitido por la Universidad Nacional este viernes 14 de noviembre, la institución condenó los hechos ocurridos contra trabajadores universitarios.

Reprobó toda expresión de violencia y lamentó que esta situación afectara la jornada de vacunación, donde hasta este viernes 14 de noviembre, se habían atendido a más de 30 mil 862 personas, a quienes se les aplicaron 73 mil 671 vacunas: 27 mil de influenza, 11 mil 380 de neumococo, 26 mil 274 de COVID-19 y 9 mil de triple viral.

Se informó que este sábado no habrá aplicación de vacunas, debido a que no se ampliará la semana de vacunación del megacentro ubicado en el estacionamiento de Ciudad Universitaria.

La UNAM reiteró su agradecimiento a las instituciones de salud que se han sumado a la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026, organizada por la Secretaría de Salud en la Ciudad de México, así como a los voluntarios de la comunidad universitaria que han contribuido con jornadas de más de 12 horas.