Marcha de Generación Z en CDMX: ¿a qué hora inicia y cuál es la ruta?

Marcha de la "Generación Z" en la CDMX "Generación Z" llamaron a concentrarse en el Ángel de la Independencia y marchar hacia el Zócalo

La denominada Marcha de la Generación Z se realizará el sábado 15 de noviembre de 2025, con punto de reunión en el Ángel de la Independencia y salida programada para las 11:00 horas, según convocatorias y comunicados difundidos en redes sociales y medios locales.

Los organizadores, formados principalmente por jóvenes y colectivos que han hecho de redes sociales su principal canal de movilización, exigen mejoras en seguridad pública, mayor acceso a la educación y condiciones laborales dignas para la población juvenil. Los contingentes se concentrarán desde primera hora sobre Paseo de la Reforma y avanzarán por avenidas principales hasta llegar al Zócalo, donde se prevé la lectura de pronunciamientos y posicionamientos.

Ruta, horarios y puntos de concentración

De acuerdo con los reportes de prensa y comunicados oficiales, la concentración dará inicio alrededor de las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia, con inicio formal de la marcha a las 11:00. El recorrido estimado incluye Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y calles aledañas, en algunos itinerarios señalados por medios se contempla seguir por 5 de Mayo hasta la Plaza de la Constitución, con llegada prevista al Zócalo capitalino.

Las autoridades capitalinas informaron que se implementará un operativo de vigilancia para resguardar a la ciudadanía y a los monumentos, y anunciaron cierres viales y posibles afectaciones al transporte público en las rutas por las que transite la movilización.