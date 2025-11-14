Montañistas narran cómo fueron perseguidos por hombres armados en el Iztaccíhuatl Circula en redes sociales video donde montañistas son perseguidos en el Iztaccíhuatl (@Memo Landa)

Se hizo viral un video en redes sociales donde un grupo de montañistas expone cómo fueron perseguidos en el Iztaccíhuatl por hombres que se encontraban armados.

En el video publicado por el usuario Memo Landa se muestra cómo, mientras él junto con un grupo de amigos escalaban el Iztaccíhuatl, notaron a lo lejos hombres que iban a caballo y los seguían.

De acuerdo con Memo, se pudieron percatar debido a una fotografía que tomaron de que los sujetos se encontraban armados, por lo que decidieron acelerar el paso y, debido a que eran deportistas, los hombres armados no pudieron alcanzarlos.

“Esta ha sido una de las veces donde hemos sentido más adrenalina en la montaña. Así es, nos vienen siguiendo”.

Así comenzó el video Memo, señalando que se encontraban rodeando la circunferencia por el Iztaccíhuatl, en la cara de Puebla, cuando, mientras avanzaban, se dieron cuenta de que los seguían.

“Continuamos con nuestro camino, pero empezamos a notar algo extraño. Venían detrás de nosotros. Estaban siguiéndonos, lo cual parecía extraño.”

La persecución duró aproximadamente dos horas, en las que los jóvenes del video aceleraban el paso para no ser alcanzados, mientras los persecudores iban a caballo durante un tramo para después seguirlos a pie.

Afortunadamente, los sospechosos no pudieron alcanzar a los montañistas y pudieron bajar de la montaña a salvo.

“El camino donde nos dirigíamos no llevaba a ningún lugar. Y después de dos horas en caballo, llegamos a una parte técnica donde dejaron los caballos amarrados y venían detrás de nosotros a pie. El grupo de la expedición era puro deportista y no aguantaron nuestro ritmo, pero las intenciones eran obvias.”

Memo Landa comentó que el objetivo de publicar el video no era ser amarillista, sino que la intención era dar recomendaciones para otros usuarios que quisieran hacer montañismo.

“Y antes de ser amarillista, el objetivo de este video es darte unas recomendaciones.”

Recomendaciones para subir el Iztaccíhuatl

Ante la situación vivida por el usuario Memo Landa, quien es un montañista con experiencia, menciona algunas recomendaciones por si quisieras subir una montaña como el Iztaccíhuatl:

Recomienda tener a la mano los contactos de emergencia de la brigada de rescate, como de la policía de montaña.

de la brigada de rescate, como de la policía de montaña. Aconseja tener una forma de contacto que no necesite señal, como teléfonos satelitales.

Hasta el momento, el video publicado en TikTok cuenta con más de 2 millones de vistas y 300 mil likes, poniendo sobre la mesa el tema de seguridad en estos espacios naturales, pues Memo asegura que se trata de un modus operandi.