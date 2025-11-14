Reporte: Bloqueos y cierres carreteros hoy, viernes 14 de noviembre

Reporte actualizado de bloqueos carreteros en México, hoy 14 de noviembre. Te compartimos el reporte actualizado, según informes de CAPUFE, sobre las carreteras afectadas este viernes 14 de noviembre de 2025. (Pixabay)

Se reporta presencia de manifestantes en algunas plazas de cobro, así como percances que generan bloqueos y carga vehicular en distintas carreteras del país.

Te compartimos el reporte actualizado, con datos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), para este viernes 14 de noviembre.

Reporte actualizado de bloqueos carreteros en México hoy

Aquí las carreteras afectadas por cierres debido a incidentes vehiculares, algunas mantienen presencia de manifestantes, para que tomes rutas alternas y planifiques tu trayecto.

OAXACA

En Oaxaca, la autopista Barranca Larga – Ventanilla mantiene presencia de manifestantes en ambos sentidos, ubicados específicamente en la plaza de cobro Ventanilla. A pesar de ello, CAPUFE reporta que no hay afectación a los carriles de circulación.

En la autopista Tehuacán – Oaxaca también se registra presencia de manifestantes tanto en la plaza de cobro Huitzo como en Suchixtlahuaca, sin que se informe algún bloqueo a la circulación en estos puntos.

PUEBLA

En territorio poblano, la autopista Acatzingo – Ciudad Mendoza presenta carga vehicular en la plaza de cobro Esperanza, particularmente en dirección a Acatzingo.

Hasta el último reporte, no se tiene registro de incidentes adicionales, pero se recomienda tomar precauciones.

CHIAPAS

En Chiapas, los manifestantes que permanecían en la autopista al sureste; Las Choapas – Ocozocoautla se retiraron de la plaza de cobro Ocozocoautla, tras varias horas de presencia.

Con su salida, el tramo opera nuevamente de manera normal en ambos sentidos.

MÉXICO / QUERÉTARO

En la carretera México – Querétaro, a la altura del kilómetro 116 en dirección a la Ciudad de México, continúa la reducción de carriles por labores de mantenimiento. Aunque no hay incidentes reportados, esta zona registra carga vehicular constante, por lo que en algunos tramos se reporta un flujo lento en la circulación.

GUANAJUATO / QUERÉTARO

En la autopista Querétaro – Irapuato, a la altura del kilómetro 28 con dirección a Querétaro, se mantiene un cierre parcial de circulación debido a un tractocamión con falla mecánica. Esta situación provoca carga vehicular en la zona.

VERACRUZ

En Veracruz, la autopista La Tinaja – Isla continúa cerrada a la altura del kilómetro 79 en dirección a Isla. El cierre permanece mientras se realizan las maniobras para retirar una unidad siniestrada. Se recomienda extremar precauciones si se transita por este tramo.

SINALOA

En Sinaloa, sobre la carretera Guamúchil – Guasave, en el puente Sinaloa, continúa la presencia de manifestantes en ambos sentidos. A pesar de ello, no se reporta cierre a la circulación, pero se invita a manejar con precaución por la zona.

Recuerda seguir las indicaciones de velocidad permitida, así como realizar chequeos continuos a tu unidad. CAPUFE mantiene el monitoreo de los caminos y carreteras del país, por lo que te mantendremos actualizado para que conozcas el estado de las principales vías de comunicación y evites quedarte varado a mitad del camino.