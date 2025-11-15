Claudia Sheinbaum supervisa los avances de la carretera Macuspana-Escárcega

Este sábado la Presidenta Claudia Sheinbaumsupervisó los avances de la carretera Macuspana-Escárcega,que conectará a los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche y a la península de Yucatán.

La mandataria nacional estuvo acompañada por el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina; el subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala y el equipo del Centro SICT Tabasco.

Con la modernización de esta carretera se reducirán en 40 minutos en beneficio de 760 mil habitantes; los trabajos se realizan en 16 kilómetros con una inversión de mil 410 millones de pesos, se generarán más de 33 mil empleos.

Las obras de remodelación incluyen la ampliación de la carpeta asfáltica de dos a cuatro carriles, así como la conservación de la vialidad.

Con esta carretera se favorecerán las actividades de los habitantes del Centro, Macuspana y Emiliano Zapata, en Tabasco; los municipios de Catazajá y Palenque, en Chiapas y los de Carmen y Palizada, en Campeche.