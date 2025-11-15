Segob condena agresiones durnate marcha de este sábado

Marcha Geeración Z

Respecto a la movilización que se llevó a cabo en la Ciudad de México, convocada por un grupo de jóvenes pertenecientes a la denominada Generación Z, y las acciones violentas registradas a las afueras de Palacio Nacional, la Secretaría de Gobernación manifiestó total rechazo a las acciones violentas y a cualquier provocación o acto que atente contra la vida y la integridad de las personas.

De igual forma, condenó las agresiones cometidas en contra de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, ya que en los actos violentos se utilizaron artefactos explosivos de fabricación casera, cohetones, herramientas y objetos lanzados contra los cuerpos de seguridad y contra personas que transitaban por el Zócalo capitalino.

La Secretaría señala que “se realizaron acciones para retirar las vallas metálicas, lo que puso en riesgo la integridad de quienes se encontraban en el lugar, además de dañar gravemente el patrimonio histórico”.

Al respecto de las movilizaciones que tenían el fin de exigir un alto a la violencia en el país, la Secretaría de Gobernación reiteró el respeto a la libertad de expresión y a la libre manifestación, así como el compromiso con la protección y garantía de los derechos humanos de quienes participan en las expresiones públicas y de quienes transitan en el espacio público, pero condena el uso de la violencia.