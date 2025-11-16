Aseguramiento de armas, droga y drones en Quintana Roo

Una serie de golpes en la vital Zona Norte de Quintana Roo ha sido dada conjuntamente por Marina y la policía estatal. Las acciones han incluido un aseguramiento de armas calificado como ‘histórico’ por las autoridades.

Qroo

La detención de Marcos Josué “N” y Ángel Roberto “N”, alias “El Flaco” debilitan la logística para surtir de armas al narco.

Los detenidos son presuntos jefes locales del Cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo delictivo dominante en el país.

Marcos Josué sería el principal operador logístico, “encargado de la distribución de armamento y equipo táctico en Benito Juárez, así como en Puerto Morelos, Kantunilkín e Isla Mujeres”, indicó la autoridad estatal en un comunicado.

Esos puntos quintanarroenses son atractivos para el Cártel por la presencia de un puerto marítimo de altura y la enorme cantidad de recursos económicos en las áreas turísticas.

Se indicó que el Grupo de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, en una operación normal contra narcomenudeo, realizaron la detención de dos autos, pero en la revisión, además de dosis de droga para venta en calle, “se aseguraron dos armas cortas con cargadores abastecidos con 7 y 11 cartuchos, respectivamente; 32 armas largas, todas con cargador, de las cuales una estaba abastecida con 56 cartuchos y otra con 30; además, 12 armas cortas con su cargador; 125 cargadores de arma larga; dos silenciadores; cuatro granadas antimotín y cuatro granadas químicas; 26 cajas de cartuchos de diferentes calibres con 50 cartuchos cada una; 17 cajas con 20 cartuchos cada una; nueve chalecos antibalas; nueve playeras negras con la leyenda “Deltas Q. Roo CJNG”; 15 gorras negras “Operativas Jaguar”; y seis parches “Deltas Operativo Jaguar”.

“También se aseguraron cinco libretas con anotaciones, dos mochilas, tres cajas de plástico, una nevera, una maleta, cuatro teléfonos celulares, un estuche grande, un estuche gris, tres drones (uno de ellos con controlador y dos baterías), dos pares de placas de circulación del estado de Jalisco y dos vehículos: uno marca Volkswagen, tipo T-Cross, color gris; y otro marca Nissan, tipo Frontier, color blanco”.

Los indicios, así como los detenidos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.