Seguridad pública, uno de los pendientes: senadora Sandra Luz Falcón Venegas

La senadora Sandra Luz Falcón al rendir su primer informe de actividades en Texcoco

Al rendir su primer informe de actividades, la senadora Sandra Luz Falcón Venegas reconoció que pese a los trabajos de la Cuarta Transformación aún hay tareas y desafíos estructurales y coyunturales pendientes, como la seguridad pública.

Al evento acudió el senador con licencia Higinio Martínez Miranda quien adelantó que el próximo año se reincorporará a sus actividades y, ante la ejecución de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, exigió acabar con el horror de los asesinatos registrados a nivel nacional.

Desde el recinto de la Feria Internacional del Caballo, en Texcoco y en presencia de autoridades municipales, estatales y federales, la senadora, Falcón Venegas, aseguró que los índices de inseguridad disminuyeron en el Estado de México gracias a la coordinación de los tres niveles de gobierno, que han dejado huella, combatido la corrupción y han hecho justicia.

No obstante también reconoció que debido a la alta concentración poblacional en la entidad y la colindancia con la Ciudad de México el tema de movilidad es fundamental, por lo que se requiere un transporte masivo, de calidad, de bajo costo y que logré comunicar a todo el Estado.

DERECHO

Señaló que la escasez del agua que afecta a varios municipios mexiquenses es motivo de preocupación, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum inició un proyecto de infraestructura hídrica, que contempla inversión de 20 mil millones de pesos.

“El acceso al agua no es un privilegio, que todas y todos debemos de defender. En México estamos decididos poner un fin a la corrupción, porque donde hay corrupción no hay desarrollo, se debilita la confianza y se traiciona al pueblo”, dijo.

Destacó que por primera vez un gobierno destina recursos de manera contundente a regiones olvidadas, como la Zona Oriente del Estado de México, y el Plan Integral para la misma busca su desarrollo mediante inversiones en infraestructura, educación, salud y vivienda, entre otros rubros.

Falcón Venegas resaltó que a su primer informe acudieron seis de los 10 presidentes municipales que integran el Plan Oriente implementado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a quienes agradeció su presencia.

“Los presidentes municipales beneficiados, que por cierto tenemos seis aquí, de los 10 municipios, están Azucena Cisneros, de Ecatepec; Abigail Sánchez, de Chalco; de Chimalhuacán, Xóchitl Flores; Ixtapaluca, Felipe Arvizu; La Paz, Martha Guerrero, y Texcoco, Nazario Gutiérrez”, estableció

También asistieron autoridades municipales, estatales y federales, organizaciones y vecinos de diferentes municipios, entre ellos el senador con licencia Higinio Martínez Miranda, quien al tomar la palabra anunció que tras varios meses de reposo el próximo año regresará a su cargo como senador.

REGRESO

Durante su intervención pidió un minuto de silencio por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, y recordó también la ejecución del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, ocurrida en 2019, por los que exigió justicia y que se acaben los asesinatos a nivel nacional.

Aseguró que es necesario redoblar esfuerzos para sacar adelante al país, al que le falta mucho y más al Estado de México, por lo que pidió cerrar filas y hacer la tarea.

“A este país le falta mucho, todos saben, a mi Estado le falta mucho qué hacer, esa es nuestra tarea y tenemos que continuar”, expresó.

Martínez Miranda dijo que nunca ha traicionado ni ha sido desleal, por lo que pidió cerrar filas con la Cuarta Transformación.