Alista personal de salud mexiquense marcha al Zócalo este 19 de noviembre; reclaman desabasto de medicamentos

Médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo marcharan este 19 de noviembre por las calles de la ciudad de México en protesta por desabasto de medicinas

Ante el incumplimiento de acuerdos y la falta de solución a su demandas entre ellas terminar con el desabasto de medicinas en los hospitales, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud en el Estado de México convocaron a una marcha este 19 de noviembre en protesta por una serie de irregularidades como equipos médicos y ambulancias descompuestas.

“Basta ya del desabasto criminal de materiales de curación y de medicamentos en clínicas, centros de salud y hospitales”, reclaman

Se espera que a la movilización acudan personal de salud como médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativos de los hospitales del Instituto de Salud y del IMSS-BIENESTAR para llegar al Zócalo capitalino este miércoles a protestar por estas demandas.

Los trabajadores de la salud también protestarán por la falta de personal para la adecuada atención a los pacientes, pero al mismo tiempo por la violación a sus derechos laborales y prestaciones económicas.

Asimismo el gremio de trabajadores de la salud que en el Estado de México son alrededor de 50 mil integrantes, también exigirán la homologación de los salarios, derechos laborales, y prestaciones económicas para los trabajadores del IMSS—Bienestar así como la basificación del personal de contrato.

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso por la defensa de nuestro Trabajo, nuestros salarios, nuestras prestaciones económicas, nuestros derechos laborales, y nuestras legítimas aspiraciones de tener mejores condiciones de vida y de trabajo”, establecen

En ese sentido refrendaron su compromiso con el pueblo de México de hacer efectivo el Derecho Humano a la Salud exigiendo que las autoridades de los diferentes niveles de Gobierno