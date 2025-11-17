Asegura Mesa de Paz bodega de estupefacientes en Yautepec

Como fruto de las labores de análisis e inteligencia de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad Morelos, elementos adscritos aseguraron una Bodega concentradora de Estupefacientes en el área de “Rancho Nuevo”, en la colonia 13 de septiembre del municipio de Yautepec.

En el sitio fueronlocalizadassustancias similares al “Cristal y Cocaína”, precursores químicos presumiblemente utilizados para producción de “Droga Sintética”, así como una arma de fuego corta, cargadores metálicos y cartuchos útiles de diversos calibres. La acción se da en el marco de las tareas de seguimiento al aseguramiento,el pasado 9 de octubre, de un “Narcolaboratorio Industrial” en la zona sureste de Yautepec, lugar donde se producía droga sintética; tras la obtención de datos de inteligencia se localizó dicha Bodega a 11 kilómetros de distancia.

La operación se desarrolló en la madrugada de este domingo 16 de noviembre y exigió el despliegue deOperativo Interinstitucional Conjunto encabezado por elementos de la Agencia de investigación Criminal (AIC) de Fiscalía General del Estado (FGE) Morelos, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos y Fiscalía General de la República (FGR) delegación Morelos, quienes en coordinación cumplimentaron una Orden de Cateo autorizada por un Juez de Control del estado, y en donde se localizaron 110 bolsas de sustancia sólida cristalina similar al “Cristal” con un peso aproximado de 127 kilogramos, esta droga ya tenía una presentación para iniciar su distribución; una sábana de color blanco con polvo similar a “Cocaína” con cantidad por cuantificar, la cual sta diba a hacer utilizada para la elaboración de dosis individuales; diversos bidones de 40 y 20 litros con posibles sustancias liquidas utilizadas como precursores químicos para presumiblemente utilizarlos en la elaboración de drogas sintéticas; así como 6 bultos con leyenda “Caustic Soda” de 50 kilos cada uno, presumiblemente utilizada para la elaboración de sustancias precursoras de drogas sintéticas. También se requisaron varias bolsas medianas con sustancias químicas desconocidas por especificar y cuantificar, un arma de fuego corta Revólver Cal. 38. y dos cargadores metálicos y varios casquillos de diferentes calibres.

Todo lo aseguradofue embalado para ponerlo a disposición del Ministerio Público; los contenedores con los precursores químicos, presumiblemente utilizados para la elaboración de “Droga Sintética” fueron notificados de su localización a la Fiscalía General de la República (FGR). Las acciones conjuntas y el intercambio de información que ha permitido el aseguramientos de narcolaboratorios y centros de distribución de drogas al mayoreo en diversos municipios del estado contra diferentes grupos delictivos.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad Morelos, encabezados por la gobernadora Margarita González Saravia, adelantó que seguirácon las familias morelenses, para continuar implementando Operativos Interinstitucionales, que permitan consolidar condiciones de paz, desarrollo y confianza en la ciudadanía.