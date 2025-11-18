Beca Rita Cetina: así puedes revisar el estatus del apoyo y el calendario de pago

Beca Rita Cetina 2025 Cómo consultar el estatus y el calendario de pago en línea, paso a paso. (pixels)

Si eres tutor o beneficiario de la Beca Rita Cetina 2025, te compartimos cómo puedes consultar el calendario oficial de pago; y en caso de haber solicitado el apoyo, tenemos una excelente noticia para ti, ¡ya es posible checar el estatus de tu solicitud en línea! Aquí te compartimos el paso a paso de como consultarlos.

El incentivo económico que ofrece la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina consta de un depósito de $1,900 pesos por familia para quienes tengan entre sus integrantes a un estudiante de secundaria, y $700 pesos extra por cada estudiante adicional de este nivel que también forme parte de la familia beneficiaria. Este apoyo se deposita en la Tarjeta del Bienestar de manera bimestral.

¿Cómo consultar el estatus y el calendario de pago de la Beca Rita Cetina 2025?

Conocer el estatus de la Beca Rita Cetina te permitirá saber cómo va tu proceso en caso de que hayas solicitado recientemente el programa. Podrás verificar si tu trámite continúa en revisión o, de lo contrario, confirmar que ya resultaste beneficiario y estás activo en el programa.

También te permite saber si dejaste de ser beneficiario, lo cual podría ser de utilidad para cumplir con el requisito de la Beca de Aprovechamiento que ofrece el Estado de México, de la que te hablamos recientemente.

A continuación, te explicamos de manera clara el paso a paso de cómo realizar la consulta de tu estatus en la Beca Rita Cetina 2025:

Entrar al buscador del estatus oficial. Ingresar la CURP del beneficiario de la Beca Rita Cetina 2025. Dar clic en “No soy un robot”.

¡Y ya está! En segundos podrás ver si tu apoyo está vigente, el monto asignado y el calendario de pago correspondiente al beneficiario inscrito a la Beca Rita Cetina 2025.

Este sitio, que podrás encontrar simplemente googleando "buscador de estatus de la Beca Rita Cetina", contiene toda la información oficial del beneficiario afiliado al programa, desde el registro hasta la consulta de resultados, así como el seguimiento de estatus. La plataforma ofrece información detallada sobre la beca y el beneficiario o beneficiario consultante.

El calendario de pago también podrá ser consultado en la página oficial de las Becas Benito Juárez.