Beca por Aprovechamiento Edomex: fechas de registro y requisitos

¿Quiénes serán los beneficiarios del apoyo mensual de 1,200 pesos? Beca de Aprovechamiento Académico del Estado de México, otorgada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SEDECTI). (MARGARITO PÉREZ RETANACUARTOSCURO.COM/Margarito Pérez Retana)

La Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico Educación Básica 2025-2026 en el Estado de México, otorga un apoyo de $1,100 pesos mensuales, hasta en 10 pagos. Conoce quiénes son los beneficiarios y qué requisitos necesitas para inscribirte al programa.

El fomento económico emitido por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SEDECTI) tiene como objetivo favorecer la permanencia de los estudiantes con excelencia académica de nivel básico, con un apoyo mensual que será entregado hasta en 10 emisiones, dependiendo del presupuesto.

¿Quiénes son los beneficiarios de la Beca de Aprovechamiento que otorga el SEDECTI?

La beca está dirigida a alumnos que estudien en planteles públicos de educación básica. En primaria podrán participar alumnos de segundo, tercero, cuarto y quinto grado. Mientras que, en nivel secundaria, los alumnos de los tres grados podrán beneficiarse de este programa.

Requisitos para recibir la beca de aprovechamiento del Estado de México





Estar inscrito en el ciclo escolar 2025-2026 en:

Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado de primaria.



Primero, segundo o tercer grado de secundaria.

Haber obtenido un promedio mínimo de 9.5 en el ciclo escolar 2024-2025 (el inmediato anterior).

en el ciclo escolar 2024-2025 (el inmediato anterior). Residir en el Estado de México.

Contar con correo electrónico y número de teléfono para registro de contacto.

No recibir alguna otra beca de instituciones públicas o privadas.

Registrar la solicitud en la página de la SEDECTI Edomex durante las fechas establecidas.

En caso de resultar beneficiario, manifestar la renuncia voluntaria al programa federal Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina.





Fechas de registro para la Beca de Aprovechamiento 2025-2026 en el Estado de México

El registro se llevará a cabo por orden alfabético, según la primera inicial del apellido paterno. Las fechas quedan organizadas así:

A, B, C, D, E: del 1 al 3 de diciembre de 2025

del F, G, H, I, J: del 2 al 4 de diciembre de 2025

del K, L, M, N, Ñ, O: del 3 al 5 de diciembre de 2025

del P, Q, R, S, T: del 4 al 6 de diciembre de 2025

del U, V, W, X, Y, Z: del 5 al 7 de diciembre de 2025





¿Cuándo se publican los resultados de la Beca de Aprovechamiento de EdoMéx?

Según la convocatoria firmada por el Maestro Miguel Ángel Hernández Espejo, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, los resultados se publicarán el 28, 29, 30 y 31 de enero de 2026, en la página oficial de becas de SEDECTI.

Al resultar beneficiarios de la Beca de Aprovechamiento Escolar para nivel básico, y poder recibir un apoyo económico de 1,200 pesos mensuales, hasta por 10 pagos, los solicitantes deberán adjuntar el acuse de recibo del formato de renuncia a la Beca María Setina en formato PDF los días 28, 29, 30 y 31 de enero, así como el 1, 2 y 3 de febrero, para continuar con el regsitrocon el trámite.