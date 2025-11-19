Edson Andrade anuncia que se irá de México y culpa a Sheinbaum: “Soy blanco del crimen organizado”

Edson Andrade El impulsador de la Marcha 'Generación Z' se va del país tras ser expuesta su relaicón con el PAN; acusa a Sheinbaum de "persecución" (X, vía @EdsonAndradeL)

Este mes de noviembre del año 2025, México se ha enfrentado a un movimiento que, presuntamente, fue creado y está liderado por la llamada ‘Generación Z’ del país.

La propuesta parece no sólo incluir a la juventud aficionada al anime One Piece, también cuenta con el apoyo de adultos y adultas mayores, exrepresentantes del gobierno que no dudaron alguna vez en despreciar los movimientos sociales durante sus gestiones, la cadena TV Azteca, el deudor Ricardo Salinas Pliego, e incluso ha incluido contratos con el Partido Acción Nacional (PAN).

Esto último, es el caso de Edson Andrade, principal impulsor de la ‘Marcha Generación Z’, quien ayer fue señalado por haber firmado un contrato con el partido de derecha en febrero de 2025.

Hoy, miércoles 19 de noviembre, Edson —a través de sus redes sociales— culpó públicamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum de desatar contra él una “persecución” que llegó “tan lejos” que el vocero se ve en necesidad de abandonar el país.

¿Por qué Edson Andrade abandona México?

El joven que se volvió viral tras instar a la juventud mexicana a protestar en el Zócalo, anunció en un video compartido en cuentas oficiales de sus redes sociales que la razón de su partida es “cuidar su seguridad”.

Acusó pública y directamente a la mandataria del país de emprender una “persecución en su contra”, afirmando que sus datos personales fueron expuestos y hoy, a su consideración, es blanco del “crimen organizado”, no sólo del gobierno.

Señaló que la “narrativa de tener millones” en su cuenta bancaria es falsa y que únicamente está siendo criminalizado únicamente por trabajar para el PAN, pues aseguró que su contrato de $175,577.50 pesos no tiene nada que ver con su postura polìtica.

¿Edson Andrade trabaja para el PAN?

El contrato entre uno de los voceros del movimiento ‘Generación Z’ y el Partido de Acción Nacional fue expuesto por Luisa María Alcalde Luján, actual presidenta del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) la noche de ayer, martes 18 de noviembre.

La persecución de la presidenta @Claudiashein en mi contra ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy me veo obligado a abandonar mi hogar…y mi país.



Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales y crearon la falsa narrativa de que tengo… pic.twitter.com/611du1vFnc — Edson Andrade (@EdsonAndradeL) November 19, 2025

Hoy, el tiktoker ‘protestante’ aprovechó su denuncia a Sheinbaum para aclarar la situación suscitada por la revelación del contrato millonario.

“Buscan criminalizarme por trabajar, exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones polìticas personales”, declaró Edson Andrade, aunque no resaltó negación alguna a su vínculo con el partido blanquiazul ni del pago recibido.

Edson informó que el contrato está limitado a la producción de contenidos institucionales en los que no aparece su imagen y que tampoco realiza solo, ya que es acompañado por un grupo de jóvenes.

“Como yo, ellos prestan sus servicios profesionales y reciben un pago de ese contrato a mi nombre”, expuso.

Añadió que no tiene nada que esconder, sino que se siente orgulloso de su trabajo y del equipo de jóvenes que lo acompañan, resaltando que su único crimen fue “alzar la voz”.

A pesar de finalizar su anuncio con un contundente “ya no tenemos miedo”, Edson hace las maletas y se retira del país, así como de la ‘lucha social’ que con tanto esmero y financiamiento ayudó a levantar.