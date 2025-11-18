Luisa María Alcalde destapa contrato millonario de Edson Andrade, rostro de la marcha de la Generación Z

La Presidenta Nacional del partido Morena, Luisa Alcalde, publicó un contrato millonario que vincula a Edson Andrade, el principal impulsor de la marcha “Generación Z”, con el Partido Acción Nacional (PAN), firmado en febrero de 2025.

Edson Zúñiga se volvió famoso al publicar un video en TikTok que se volvió viral, en el cual instaba a los jóvenes a protestar en el Zócalo capitalino.

El contrato revela haber sido emitido por la presidencia del Partido Acción Nacional a quien figura como uno de los principales líderes de la marcha organizada en el Zócalo capitalino este 14 de noviembre.

¿Qué servicios brinda Edson Andrade al PAN según el contrato destapado por la presidenta de Morena?

En la publicación compartida este martes 18 de noviembre en la cuenta oficial de X de Luisa María Alcalde Luján, actual presidenta del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aparece un contrato por dos millones ciento seis mil ochocientos diez pesos, firmado por Edson Saúl Andrade Lemus con el Partido Acción Nacional (PAN) de CDMX.

Dicho contrato de prestación de servicios es celebrado, por una parte, por el Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, a través de la Tesorería, representado legalmente por el Mtro. Óscar Agüero Zúñiga; y, por la otra parte, por Edson Andrade Zúñiga, por el servicio de estrategia digital y gestión de redes.

Andrade ganó notoriedad recientemente tras convocar a la marcha de la “Generación Z” en noviembre de este año.

Según se estipula en el contrato compartido en las redes de la exsecretaria de Gobernación de México, el pago que PAN CDMX hace al influencer por sus servicios se establece en 12 depósitos de $175,577.50 pesos.

En uno de los artículos señalados en dicho contrato, se declara que la principal actividad empresarial de Edson Zúñiga será la administración de redes sociales para el partido, recibiendo un pago total de $2,106,810 pesos mexicanos.

El anexo uno del contrato señala que Edson Andrade recibiría un total de $175,577.50 pesos en un periodo de 12 meses, iniciando en el mes de febrero de 2025, según señala Alcalde, por lo que dicho contrato concluiría en enero de 2026.