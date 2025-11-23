Gobierno abre vacantes para trabajar en el Mundial 2026 de futbol: Estas son los puestos disponibles

El Mundial 2026 tendrá vancantes disponibles para los jóvenes Especial

Estamos a unos meses de que comience el Mundial 2026 de futbol y, además de ser una fiesta deportiva, también representa una oportunidad laboral única para todos aquellos que estén buscando trabajo. Por ello, el Gobierno abrió vacantes para personas que cumplan con un requisito en especial.

¿De qué se trata?

El gobierno mexicano, en conjunto con la FIFA y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ha lanzado un plan para contratar a 5 mil jóvenes que participen en la organización y operación del torneo dentro del país. Se trata de empleos temporales, pero reales, en sectores como el turismo, hospitalidad, cultura y atención a visitantes, con sueldo, seguro médico y experiencia mundialista para presumir en el currículum.

¿Qué puestos están disponibles?

Las vacantes cubren varias áreas estratégicas con enfoque en la preparación del evento:

Turismo y hospitalidad para recibir a miles de visitantes.

Atención y recepción de viajeros.

Operaciones culturales vinculadas con la identidad mexicana del Mundial.

Actividades logísticas operativas, como coordinación de eventos.

Además, la FIFA publicó puestos más especializados para quienes busquen roles estratégicos: gerencia en relaciones públicas, operaciones tecnológicas, sustentabilidad, movilidad y derechos humanos.

¿Cuánto pagan?

Los seleccionados para las vacantes del programa “Jóvenes Embajadores en el Mundial” recibirán el apoyo mensual equivalente al salario mínimo proyectado para 2025, es decir, unos 8 mil 480 pesos al mes, más seguro médico. El contrato inicial será de tres meses durante el torneo, pero los participantes podrán continuar con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro hasta completar 12 meses de capacitación.

¿Cuáles son los requisitos?

Para optar por una de estas vacantes necesitarás los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años .

. No estar estudiando ni trabajando al momento de la solicitud.

Contar con documentos básicos: CURP, INE vigente, comprobante de domicilio reciente y una fotografía reciente.

Firmar una carta compromiso para participar en las actividades del Mundial.

Así que teniendo toda esta información disponible, es momento de poner manos a la obra y aplicar si reúnes los requisitos. Sé parte del torneo más importante del mundo y capacítate.