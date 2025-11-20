Repechaje Mundial 2026: Así quedan las llaves y cruces para llegar a la Copa del Mundo

Mundial 2026 El repechaje definirá a cuatro participantes europeos y dos más de América, Oceanía o Egipto para participar en el Mundial 2026.

Quedan ya solo seis boletos para llegar al Mundial 2026 por la vía del repechaje. Luego de concluir la Fecha FIFA del mes de noviembre, supimos qué equipos irían a esta fase para completar la primera Copa del Mundo de 48 países. Además, algunos de estos partidos se estarán disputando en México para comenzar a vivir la fiebre de este torneo. Así quedaron los enfrentamientos.

Repechaje Intercontinental para el Mundial2026

Los primeros clasificados se definirán entre los países no europeos que lograron un boleto a repechaje, entre los que se incluye a Jamaica, Surinam y Bolivia dentro del continente americano.

Nueva Caledonia vs Jamaica | repechaje 1

El primer partido será entre Nueva Caledonia y los ‘Reggae Boyz’. El cuadro de Oceanía busca conseguir una histórica clasificación por primera vez en su historia a la copa del mundo, mientras que los caribeños buscan regresar después de varias ediciones de ausencia.

Nueva Caledonia / Jamaica vs República Democrática del Congo | Final de repechaje 1

El ganador de este primer partido se enfrentará a la República Democrática del Congo en un partido definitivo por un boleto a la Copa del Mundo a través del Bombo 4 de clasificación. El equipo africano también podría ser un debutante en este magno certamen.

Bolivia vs Surinam | Repechaje 2

Dos equipos del continente americano se miden para iniciar su camino en este repechaje. Bolivia, quien superó un duro camino la Conmebol, tiene la oportunidad de llegar a su cuarta Copa del Mundo, regresando por primera vez desde 1994. De forma similar, Surinam aprovechó la ausencia de México, Canadá y Estados Unidos en las eliminatorias y con un gol de último minuto logró meterse a este repechaje.

Boliva/Surinam vs Egipto | Final de Repechaje 2

El ganador de ese encuentro estará enfrentando nada más y nada menos que a los ‘Faraones’. Mohamed Salah y compañía van en busca de revancha luego de haber quedado fuera de Qatar 2022 para poner de nueva cuenta en alto al futbol africano.

Repechaje Europeo

Los cuatro boletos restantes serán para disputar entre los 16 equipos de la UEFA que se metieron a esta instancia como segundo lugar de sus respectivos grupos.

Repechaje Europeo | Mundial FIFA 2026 16 equipos irán en busca de cuatro boletos para llegar al Mundial del 2026. Cada 'Camino' tendrá dos partidos para definir a los ganadores.

Camino A

Italia vs Irlanda del Norte

Los cuatro veces campeones del mundo están sufriendo de nueva cuenta para llegar a la Copa del Mundo. Los ‘azzurris’ fallaron en llegar a Rusia 2018, Qatar 2022 y quieren evitar un nuevo desastre. En frente, el Norte de Irlanda llegó como uno de los mejores terceros y aparece como ‘victima’ pero tiene una fortaleza importante en su defensiva, que fue una de las menos goleadas durante la eliminatoria.

Gales vs Bosnia-Herzegovina

Los ‘Dragones’ se quedaron sin boleto directo en la última Fecha FIFA y ahora tienen una segunda oportunidad. El cuadro británico ha encontrado una generación competitiva y equilibrada con la que buscan competir en el Mundial. Han pasado ya más de 10 años desde que Bosnia llegó al Mundial de Brasil 2014 y ahora buscan regresar.

Gales/Bosnia-Herzegovina vs Italia/Gales | Partido por boleto al Mundial

Camino B

Ucrania vs Suecia

A pesar de las dificultades socio-políticas del país, Ucrania se las arregló para quedar segundo en un grupo que fue liderado por Francia casi de principio a fin. Ahora, estarán en casa para uno de los partidos más atractivos de esta fase de repechaje. Suecia ganó su lugar en este partido gracias a la Liga de Naciones, pero saben que cuentan con el talento suficiente para apretar en el momento ideal y llegar al Mundial nuevamente.

Polonia vs Albania

El cuadro polaco, rival de México durante la fase de grupos de Qatar 2022 no pudo superar a Países Bajos en su grupo y ahora tendrá que cruzar por este camino de repechaje. Enfrente, tendrás a las ‘Águilas’ de Albania, equipo que demostró de lo que es capaz durante la pasada Eurocopa y que tiene en la mira llegar su primera Copa del Mundo.

Ucrania/Suecia vs Polonia/Albania | Partido por el boleto al Mundial

Camino C

Turquía vs Rumania

El cuadro turco podría ser uno de los ‘caballos negros’ de esta eliminatoria. Su única derrota en la fase previa fue ante España y se han mostrado como un equipo difícil de vencer y entretenido de ver. Rumania, por su parte, también llegó aquí con boleto de Liga de Naciones.

Eslovaquia vs Kosovo

La única participación de Eslovaquia individual se remonta a Sudáfrica 2010, cuando llegaron a los octavos de final. Quince años después tienen la posibilidad de meterse nuevamente a la justa internacional. En frente tendrán a un Kosovo, que ha sido una de las selecciones emergentes en los años recientes y que ha dado pelea en la Eurocopa.

Turquía/Rumania vs Eslovaquia/Kosovo | Partido por el boleto al Mundial

Camino D

Dinamarca vs Macedonia del Norte

Por primera vez en su historia, Dinamarca podría llegar a tres copas del mundo de forma consecutiva. La tradición de su futbol físico y defensivo puede ponerlos de nueva cuenta en la fase de grupos. Macedonia del Norte también logró su boleto vía Liga de Naciones. Hace cuatro años también se quedaron en el repechaje y buscan una revancha para llegar a su primer mundial.

República Checa vs Irlanda

Una selección dos veces subcampeona dl mundo en antaño busca regresar a sus días de gloria. Como país independiente, su única clasificación fue en Alemania 2026. A casi 20 años de distancia, su afición sueña con regresar a la Copa del Mundo. Por su parte, Irlanda emocionó a propios y extraños consiguiendo este lugar de último momento luego de sus inesperadas victorias frente a Portugal y Hungría en los últimos minutos.