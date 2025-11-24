Asesinato de Carlos Manzo: ¿cuántos detenidos van por el homicidio del alcalde de Uruapan?

Ocho personas han sido detenidas por el crimen, incluido el presunto autor intelectual

A casi un mes del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, las autoridades de Michoacán han detenido al menos ocho personas relacionadas con el crimen. Entre ellas se encuentran siete escoltas que formaban parte del equipo de seguridad del edil y que enfrentan cargos por homicidio calificado por omisión, al ser presuntamente responsables de no actuar para evitar el ataque.

A la lista se suma Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien fue capturado días después del homicidio y es señalado como autor intelectual del ataque contra el presidente municipal.

Un escolta continúa prófugo

A pesar de los avances en las detenciones, el gobierno estatal confirmó que uno de los escoltas del alcalde permanece prófugo, pues huyó antes de que se concretara el operativo en el que fueron capturados sus compañeros . Las autoridades mantienen su búsqueda y lo consideran pieza clave para esclarecer completamente el caso.

Dos implicados fueron asesinados

El proceso se ha visto marcado por hechos de violencia paralelos. Semanas atrás, dos presuntos implicados en el homicidio de Manzo fueron asesinados en Michoacán, lo que ha complicado la línea de investigación sobre los autores materiales del crimen .