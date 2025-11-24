Cae reclutador de asesinos de Carlos Manzo; los captaba de centros de rehabilitación

Jaciel Antonio N El titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se capturó al presunto reclutador de los asesinos de Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán.

Fue detenido Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, identificado como reclutador de Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, homicidas del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Jaciel Antonio “N” captaba a los sicarios en centros de rehabilitación para integrarlos a células delictivas.

Una vez que este sujeto reclutaba a las personas de centros de rehabilitación para adicciones, posteriormente desempeñaban funciones de sicariato y distribución de droga en la zona.

Al darle seguimiento a este criminal, fue localizado en las inmediaciones de un hotel en Uruapan.

Ahí fue detenido Jaciel Antonio “N”, de 36 años de edad, por delitos de cohecho y contra la salud.

Detenidos por el asesinato de Manzo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha detenido a ocho personas involucradas en la planeación del atentado contra Manzo, uno es el autor intelectual y siete son escoltas que presuntamente protegían al edil.

Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato, recibió la medida cautelar de prisión preventiva.

Además, la autoridad judicial también les impuso a siete escoltas de Manzo que deberán permanecer recluidos en el Centro Penitenciario de Alto Impacto, en esa entidad.

En los juzgados del Penal Mil Cubres, en Michoacán, se evidenció que “El Licenciado” habría pactado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para ejecutar al edil, a cambio de dos millones de pesos.

Jorge Armando “N”, así como de Omar “N”, Alejandro “N”, Mario Alberto “N”, Guillermo “N”, Demetrio “N”, Omar Osvaldo “N” y Monserrat “N”, escoltas que trabajaban para Manzo, fueron detenidos por su probable participación en el atentado.

Estos servidores públicos habrían sido omisos en sus funciones de escoltas del presidente municipal.

Entre los datos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público están videos recuperados de las cámaras de vigilancia del centro de Uruapan, así como pruebas periciales y las conversaciones que sostuvo “El Licenciado” con sus aliados, Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, previo a la ejecución del crimen.

El asesinato habría sido originado por Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y segundo al mando de todo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El Licenciado” no sería el único autor intelectual del crimen, dado que el El R1, también daba órdenes a los sicarios acerca de su movilización y cómo ejecutar al edil.

Además, el Ministerio Público evidenció que uno de estos escoltas, identificado como policía municipal, remató en el suelo a Víctor Manuel “N” --- autor material --- con la misma arma con la que este sujeto asesinó a Manzo.

El escolta realizó ese disparo cuando retuvieron a Víctor Manuel “N” segundos después de atacar al edil, lo que, explicaron, se trataría de una ejecución extrajudicial.

Asesinos abatidos