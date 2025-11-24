Llega a México el Frente Frío No.16; traerá lluvias y descenso de la temperatura

El gobierno de México ha invitado a la población a tomar medidas de autocuidado por el ingreso del frente frio No.16 al territorio nacional.
Este frente se va a extender por la Mesa del Norte e interactuará con la corriente en chorro subtropical, lo cual propiciará un descenso marcado en la temperatura, rachas de viento fuertes, además de lluvias en el norte y noreste del país.
Por otra parte el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe ocasionará lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluyendo Yucatán.
Recomendaciones de Protección Civil ante el frio
- Abrigarse y utilizar ropa térmica o de varias capas, especialmente niños y adultos mayores.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Proteger a poblaciones vulnerables, en especial a personas en situación de calle.
- Usar responsablemente calentadores y calefactores.
- No utilizar braseros, estufas de leña o carbón en espacios cerrados.
- Conducir con precaución ante posibles bancos de niebla, pavimento resbaladizo o vientos fuertes.
- Estar atentos a comunicados de Protección Civil y avisos meteorológicos oficiales.
- Proteger a las mascotas y evitar dejarlas a la intemperie.
