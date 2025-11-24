Nacional

El Gobierno de México exhorta a la población a tomar medidas ante el ingreso del frente frío

Llega a México el Frente Frío No.16; traerá lluvias y descenso de la temperatura

Por Tamara Ramírez Villegas
Personas abrigadas
Frío en México (Omar Martínez Noyola)

El gobierno de México ha invitado a la población a tomar medidas de autocuidado por el ingreso del frente frio No.16 al territorio nacional.

Este frente se va a extender por la Mesa del Norte e interactuará con la corriente en chorro subtropical, lo cual propiciará un descenso marcado en la temperatura, rachas de viento fuertes, además de lluvias en el norte y noreste del país.

Por otra parte el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe ocasionará lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluyendo Yucatán.

Recomendaciones de Protección Civil ante el frio

  • Abrigarse y utilizar ropa térmica o de varias capas, especialmente niños y adultos mayores.
  • Evitar cambios bruscos de temperatura.
  • Proteger a poblaciones vulnerables, en especial a personas en situación de calle.
  • Usar responsablemente calentadores y calefactores.
  • No utilizar braseros, estufas de leña o carbón en espacios cerrados.
  • Conducir con precaución ante posibles bancos de niebla, pavimento resbaladizo o vientos fuertes.
  • Estar atentos a comunicados de Protección Civil y avisos meteorológicos oficiales.
  • Proteger a las mascotas y evitar dejarlas a la intemperie.

