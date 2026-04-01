Megabloqueos amenazan con colapsar el regreso de Semana Santa: ANTAC anuncia un mega paro nacional este 6 de abril

Megabloqueo de ANTAC Transportistas y campesinos se unirán en paro nacional a partir del lunes 6 de abril; ANTAC demanda falta de resultados en las mesas de diálogo con el gobierno.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció que llevarán a cabo un megabloqueo y paro nacional el día lunes 6 de abril de 2026, en pleno regreso a la rutina diaria tras la Semana Santa, después de que las mesas de diálogo no dieran las soluciones esperadas por los transportistas y campesinos.

David Estévez, presidente de la ANTAC, aseguró que existe un “90% de probabilidad” de que este megabloqueo en distintas carreteras de la República Mexicana se realice en la fecha anunciada por la asociación, asegurando que la inseguridad en carreteras “sigue a todo lo que da”.

¿Por qué continúan los bloqueos de transportistas y campesinos?

Las autoridades del gobierno mexicano han habilitado mesas de trabajo y de diálogo con los transportistas y campesinos, sin embargo, Estévez declaró que ninguna mesa de diálogo ha dado los resultados esperados por ambos grupos, por lo que han anunciado un megabloqueo para el día lunes 6 de abril.

“Vemos cada día inseguridad, extorsión, muy poca atención para el transporte en carreteras”, declaró el presidente de la ANTAC en entrevista con Radio Fórmula, asegurando que, tanto el sector transportista como el sector campesino, no ha recibido las soluciones deseadas a sus demandas.

Por su parte, el gobierno ha señalado que ofrecieron mesas de diálogo para frenar la manifestación del 6 de abril y atender las inquietudes de los campesinos y transportistas, afirmando que existen acuerdos relevantes y seguimiento a las demandas que continúan en proceso administrativo.

No obstante, David Estévez señaló que la propuesta del secretario de Economía es una “gota de agua, copia de una propuesta que hizo el presidente Fox”, detallando que la oferta es perjudicial para los transportistas, ya que unidades nuevas no servirían de nada ante la inseguridad todavía presente en las carreteras.

¿El megabloqueo de transportistas el 6 de abril podría evitarse?

A pesar de que el periodo de tiempo entre hoy miércoles 1° de abril y el lunes 6 de abril es reducido a comparación de los meses que transportistas y campesinos han mantenido negociaciones con el gobierno, el presidente de la ANTAC informó que existe una forma para frenar el megabloqueo programado para el inicio de la siguiente semana.

“En cuanto al transporte, que nos quiten los retenes, nos han causado muchos problemas, mucha corrupción”, señaló, mencionando principalmente el retén de San Luis Río Colorado, San Blas y San Roberto, entre otros en el estado de Sonora.

Al mismo tiempo, señaló el precio elevado del diésel, ya que las autoridades aseguraron a transportistas que dialogarían con gasolineros para bajar el costo, sin embargo, no han visto resultados.

Principales carreteras afectadas por el megabloqueo de transportistas el día 6 de abril

A pesar de que no se han dado a conocer todos los puntos de la República Mexicana que serán afectados por los bloqueos de la ANTAC y campesinos el lunes 6 de abril, los manifestantes declararon que tienen el objetivo de “paralizar absolutamente todo” para visibilizar sus demandas y presionar a las autoridades.

Hasta el momento, se conoce que las principales autopistas del centro del país que serán afectadas en el megabloqueo y paro nacional, son:

México-Cuernavaca.

México-Querétaro.

México-Pachuca.

A su vez, existirán bloqueos en autopistas clave de Sinaloa, Sonora, Michoacán, Jalisco y probablemente cruces fronterizos de Ciudad Juárez, Chihuahua.

¿Cuáles son las exigencias de transportistas y campesinos que realizarán megabloqueo el 6 de abril?

La protesta de transportistas y campesinos en México estalló el año pasado debido a la inseguridad en las carreteras del país, así como actos de corrupción y negligencia en la atención de robo de cargamento y unidades.

De acuerdo con el pliego petitorio difundido por la asociación de transportistas, las principales demandas que la ANTAC exige al gobierno, son:

Seguridad y vigilancia en carreteras.

Garantías líquidas para el pequeño transportista , señalando que las grandes flotas monopolizan el mercado, mientras que el “Hombre-Camión” no cuenta con renovación de unidades ni de mantenimiento.

, señalando que las grandes flotas monopolizan el mercado, mientras que el “Hombre-Camión” no cuenta con renovación de unidades ni de mantenimiento. Seguridad Social y Salud , ingreso al IMSS Bienestar.

, ingreso al IMSS Bienestar. Seguro de vida y pensiones dignas para ciudad.

Vivienda digna: Proyecto “Hacerato Vivienda” .

Proyecto . Apoyo directo al campo y justicia de precios.

Asociaciones agrícolas se unieron a la protesta de transportistas desde el 2025 para exigir apoyo a la producción, establecer precios base no negociables para la tonelada de maíz y seguridad en carreteras contra robos y/o extorsiones que afectan la distribución.