México uno de los mercados más dinámicos en finanzas sostenibles en LATAM 

Banco Santander Banco Santander reconoció a 11 empresas por el cierre de sus financiamientos sostenibles orientados a impulsar la transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en el uso de recursos (Especial)

Once empresas fueron reconocidas por el cierre de sus financiamientos sostenibles orientados a impulsar la transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en el uso de recursos y justa, en las cuales Santander participó en algunas como asesor sostenible y de confianza.

En el marco del evento Santander Sostenible 2025, Javier Perochena, Head de Financiamiento Sostenible de Santander México, enfatizó que dicha institución bancaria se impulsa un mercado cada vez más maduro y comprometido con el desarrollo sostenible.

Con dichos reconocimientos, Santander México reafirmó su compromiso de impulsar una economía baja en carbono, equitativa e innovadora, consolidando su papel como banco de referencia en financiamiento sostenible en la región.

“Este reconocimiento no solo destaca las operaciones de mayor volumen, sino también aquellas que fueron innovadoras o que lograron, por primera vez, una etiqueta sostenible en sus financiamientos”, enfatizó.

Cada una de las once empresas reconocidas, dijo, representa un paso importante firme hacia una economía más responsable e incluyente y posiciona a México como uno de los mercados más dinámicos en materia de finanzas sostenibles en América Latina.

Las operaciones reconocidas por Santander México abarcan sectores estratégicos como infraestructura, turismo, educación, metales, agricultura y bienes raíces.

Las transacciones realizadas durante el último año por las empresas reconocidas, reflejan el potencial del país y representan un avance frente al creciente compromiso del sector privado y gubernamental con la adopción de modelos de negocio responsables, así como al papel de la banca como estructurador clave de instrumentos financieros innovadores.

En el encuentro se dieron cita representantes del sector público, corporativo y financiero, reflejando el creciente interés por los instrumentos enfocados en sostenibilidad e inversión con impacto, que posicionan a las empresas como actores clave en la construcción de un desarrollo más sostenible en México.

Entre las operaciones reconocidas se destacó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por su Bono Local por Uso de Recursos más grande del mercado - BondESG de México, el estado de Sinaloa con su Crédito Sostenible, (crédito etiquetado más grande a un gobierno), para financiar un proyecto de infraestructura incluyente y con impacto ambiental.

Asimismo, Fibra Uno: Bono Local Vinculado a la Sostenibilidad más grande del mercado y Bono Cross Border etiquetado más grande del mercado - Bonos Vinculados a la Sostenibilidad, así como Grupo Lomas: Crédito Etiquetado más grande por Uso de Recursos - Crédito Verde por certificación Earth Check en hoteles impulsando los temas ambientales y sociales en el caribe mexicano, y Grupomar: Crédito Etiquetado más grande con enfoque en Pesca Sostenible - Crédito Verde para prácticas responsables en la industria pesquera, entre otros.

Al respecto se destacó que a lo largo de tres décadas, Santander México ha acompañado empresas, gobiernos e instituciones en el diseño y estructuración de financiamientos etiquetados, actuando como Agente Sostenible y asesor técnico.C