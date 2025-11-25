Bloqueos del martes 25 de noviembre: estas son las carreteras que continúan afectadas

Bloqueos 25 de noviembre A pesar del diálogo abierto entre Segob y ANTAC, no todos los puntos de bloqueo de la protesta fueron liberados. (Especial)

El día de ayer, lunes 24 de noviembre, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y las organizaciones campesinas Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), se unieron para realizar bloqueos estratégicos en más de veinte estados de la República Mexicana.

No obstante, la Secretaría de Gobernación (Segob) ofreció una mesa de diálogo que fue aceptada por los protestantes del movimiento, quienes anunciaron el fin del megabloqueo con el propósito de asistir al diálogo y expresar duramente sus demandas.

¿Cuáles son las carreteras que siguen afectadas por bloqueos?

A pesar del diálogo acordado entre Segob y ANTAC, no todos los puntos de bloqueo de la protesta fueron liberados, ya que persisten los cierres en distintos sitios de la Ciudad de México y algunos estados, los cuales estarán cumpliendo más de veinticuatro horas de paro.

Entre ellos, resalta una zona de alta concurrencia vehicular dada su conexión a la CDMX:

Autopista México-Querétaro: Principalmente en las casetas de cobro Palmillas en San Juan y Tepotzotlán, cuyo cierre mantiene tráfico extenso en la vía.

Tanto estos bloqueos, como los realizados en otros estados, han cumplido veinticuatro horas desde el inicio del paro nacional.

Carreteras y vialidades afectadas por bloqueos en otros estados, hoy martes 25 de noviembre

A su vez, algunos estados todavían presentan cierres en puntos estratégicos en sus rutas de carga, causando también tráfico vehicular para automóviles particulares.

Los puntos son los siguientes:

Autopista México-Guadalajara: El bloqueo persiste en la caseta de cobro Zinapécuaro, Vista Hermosa, Ecuandureo y Panindícuaro, en el estado de Michoacán .

El bloqueo persiste en la caseta de cobro Zinapécuaro, Vista Hermosa, Ecuandureo y Panindícuaro, en el estado de . Cuatro puntos más en Michoacán: Carreteras libres, tres hacia la región Ciénega de Jalisco y una hacia Villa Madero , en la cual hay cierres intermitentes de carriles.

Carreteras libres, tres hacia y una hacia , en la cual hay cierres intermitentes de carriles. Autopista Arco Norte: Dirección a Pachuca, estado de Hidalgo .

Dirección a Pachuca, estado de . Carretera Guamúchil-Guasave: En Puente Sinaloa, CAPUFE ha informado a través de su cuenta oficial en X que la circulación continúa bloqueada en ambos sentidos debido a la presencia de manifestantes.

En el diálogo con Segob, los transportistas buscan una respuesta a sus demandas de seguridad en las carreteras y el seguimiento a los crímenes denunciados contra los operadores de carga.