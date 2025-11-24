¡Ya iniciaron los megabloqueos! Estas son todas las carreteras y puntos afectados por transportistas y ganaderos

Paro Nacional Transportistas y agricultores se unen en paro nacional este 24 de noviembre; aquí las zonas afectadas.

Este lunes 24 de noviembre inicia con un megabloqueo de transportistas y ganaderos en más de 20 estados, tal como lo había anunciado la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) la semana pasada.

Este paro nacional conjunto tiene el objetivo de exigir un diálogo con el Gobierno Federal para mejorar la seguridad en las carreteras y demandar también un precio justo del producto ganadero.

¿Cuáles son las carreteras afectadas por el megabloqueo de este 24 de noviembre?

Esta movilización iniciaría entre las 6:00 AM y 8:00 AM de este lunes, por lo tanto, ya comienzan a presentarse los primeros cierres y, en consecuencia, la carga vehicular en distintos puntos de la Ciudad de México.

Entre las vialidades afectadas por la protesta, se encuentran las siguientes:

Autopista México-Querétaro: A la altura de la caseta de cobro Tepotzotlán; presenta carga vehicular desde la Ford hasta la CDMX.

A la altura de la caseta de cobro Tepotzotlán; presenta carga vehicular desde la Ford hasta la CDMX. Carretera México-Toluca: Altura de Plaza Outlet Lerma, con dirección a la CDMX; sólo un carril está habilitado.

Altura de Plaza Outlet Lerma, con dirección a la CDMX; sólo un carril está habilitado. Bloqueos parciales en la vía José Luis Portillo, a la altura del DIF Ecatepec.

Sin embargo, conforme pase el día, los bloqueos seguirán extendiéndose en las siguientes zonas vitales dentro de la ciudad y en el paso a ella:

Autopista México-Pachuca.

Autopista México-Puebla.

Autopista México-Cuernavaca-Acapulco.

Los puntos urbanos que también serán afectados:

Circuito Exterior Mexiquense.

Boulevard Lomas Verdes (Cuatro Caminos).

Autopista Naucalpan-Ecatepec.

Avenida Gustavo Baz Prada.

¿Qué estados serán afectados por el paro nacional de transportistas y agricultores?

Representantes de las organizaciones anunciaron que al menos 28 estados estarían involucrados en el movimiento de este lunes, dado que también cerrarán aduanas y accesos a las principales ciudades de la República Mexicana.

Los estados en los que se prevé el megabloqueo, son:

Estado de México.

Sonora.

Sinaloa.

Chihuahua.

Zacatecas.

Aguascalientes.

Tamaulipas.

Veracruz.

Jalisco.

Michoacán.

Guanajuato.

Guerrero.

Campeche.

Yucatán.

Baja California.

Colima.

Quintana Roo.

Nayarit.

San Luis Potosí.

Puebla.

¿Cuáles son las asociaciones involucradas y qué demandan?

Las organizaciones campesinas que se han unido a ANTAC, son el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), quienes han expresado ser “dos caras de la misma moneda” con los transportistas, ya que son ellos quienes se encargan de la distribución de su producto para mantener el país alimentado.

ANTAC denunció que sus operadores son víctimas de asaltos y extorsión, por lo que la seguridad en las carreteras y el seguimiento a los crímenes denunciados son su principal demanda.

Por su parte, los ganaderos exigen precios de garantía para el maíz y el frijol, así como mecanismos de protección permanente para productores rurales.