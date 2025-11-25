Bloqueos carreteros en México hoy martes 25 de noviembre: reporte actualizado

¿Habrá bloqueos carreteros en México hoy martes 25 de noviembre? Reporte carretero actualizado, de acuerdo a datos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) (Cuartoscuro)

Para este martes 25 de noviembre se alerta de la presencia de manifestantes en distintas autopistas federales del país, un flujo lento por labores de mantenimiento, así como el retiro de unidades colisionadas.

Te compartimos el reporte de tráfico en las carreteras, con información de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).

Reporte carretero hoy martes 25 de noviembre de 2025

Se presentan una serie de anomalías en diferentes puntos de carreteras, que provocan retraso en la circulación.

Tras las movilizaciones y los bloqueos carreteros de este 24 de noviembre, miles de automovilistas quedaron varados durante horas en las autopistas y carreteras del país, por lo que te compartimos la información para que te preveas y busques caminos aledaños.

Se informa a los automovilistas que circulan sobre la carretera Guamúchil – Guasave, Puente Sinaloa, el cierre nuevamente la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes.

En la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, en el km 16 se reporta circulación intermitente en ambos sentidos por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime, así como carga vehicular en la zona.

Capufe reporta un cierre parcial de circulación en la Autopista Puente de Ixtla - Iguala, km 10. Al momento continúa circulación en contraflujo por atención de accidente, se realizan maniobras para el retiro de unidad siniestrada, por lo que se pide a los conductores que manejen con cuidado.

La Autopista Chapalilla - Compostela registra neblina densa. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

Se retiran manifestantes: Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 295, dirección Cd. Mendoza, al momento, el tramo opera de manera normal.

Capufe reporta retiro de manifestantes en la Plaza de Cobro Palmillas, perteneciente a la Autopista México-Querétaro. Al momento, el tramo opera de manera normal en ambos sentidos.

¿Qué se sabe sobre los bloqueos de transportistas y agricultores para este 25 de noviembre?

Hasta el momento no se ha publicado alguna convocatoria por grupos de agricultores o transportistas sobre la extensión del mega bloqueó de este lunes 24 de noviembre.

Las organizaciones: Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), han sido enfáticos en que el 24 de noviembre, era el único día previsto para realizar bloqueos en las distintas carreteras del país; sin embargo, no se descarta que grupos aislados realicen posibles bloqueos para este 25 de noviembre, por lo que se insta a estar atentos a la actualización constante de la información.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) pone a tu disposición el número 074 para reportar accidentes y objetos sobre el pavimento en las autopistas donde transites.

No olvides manejar bajo los límites de velocidad permitidos, usar cinturón de seguridad y atender las medidas de prevención para evitar accidentes, como revisar la mecánica y el motor del vehículo, llevar llantas de repuesto y no llenarlas al máximo para evitar explosión de neumáticos o desgaste excesivo en carretera.