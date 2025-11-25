Reconstruye INE participación en urnas y resultados de elecciones Presidencial y Judicial

CDMX — El Instituto Nacional Electoral (INE) dará a conocer este miércoles la reconstrucción de la participación en urnas y resultados de las pasadas elecciones Presidencial y Judicial de cara a otra gran jornada en 2027, cuando el llamado es a elegir 17 gubernaturas, diputaciones federales y otra vez a jueces y magistrados.

La llamada ‘herradura de la democracia’ pondrá a disposición de los ciudadanos la autenticidad de resultados, trazabilidad de cada acta y consistencia entre los cómputos distritales y la información pública, con el fin de reconstruir no sólo el resultado de cada Jornada Electoral, sino también la evolución territorial del voto, los niveles de participación y abstención, y las variaciones regionales del comportamiento electoral.

Se analiza también tendencias de participación y abstención Estudiar dinámicas regionales del voto y del comportamiento político.

Se presentarán comparativos históricos por circunscripción, entidad, distrito o municipio. Evaluación de la evolución del sistema de partidos y de sus resultados. Y tiene el objetivo de comprender cómo se desarrolló la elección judicial y por qué se ha convertido en un caso de referencia en la región.

La información está integrada y puesta a disposición a través del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE).

El SICEE es, además, una plataforma utilizada por instituciones académicas y organismos internacionales para el estudio de sistemas electorales y procesos democráticos.

“Se trata de un ejercicio sin precedentes en la historia electoral del país tanto por su alcance como por el nivel de detalle técnico y territorial de los datos que se harán públicos”, señala el INE.

Para el órgano organizador de las elecciones en México, la transparencia es un insumo clave para comprender el país, y los datos que serán presentados este 26 de noviembre ofrecen “información valiosa para analizar tendencias de participación y abstención. Estudiar dinámicas regionales del voto y del comportamiento político”.

“Es un acervo estadístico que cuenta la historia reciente de la democracia mexicana La estadística electoral es una obligación legal derivada de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

El INE destaca que este ejercicio constituye mucho más que un mandato normativo, porque es una herramienta que retrata cómo se vive, se organiza y se transforma la democracia en México, sección por sección, casilla por casilla y entidad por entidad.

Además, indicia que el SICEE integra hoy: Los resultados de todas las elecciones federales de 1991 a 2024, también 422 elecciones locales realizadas entre 2015 y 2024. Más de 1 millón 269 mil imágenes digitalizadas de actas de escrutinio y cómputo.

Se agregan 32 tablas de cargos públicos, con información de 19,648 cargos.

550 tablas de resultados de las 101 elecciones locales de 2024.

Las actas, resultados y visualizaciones de la elección judicial extraordinaria 2024-2025.

La elección judicial extraordinaria: un capítulo histórico

La integración estadística de la elección judicial extraordinaria de 2025 marca un precedente internacional: México se convirtió en uno de los pocos países en organizar, a escala nacional, una elección directa de juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministras y ministros del Poder Judicial.

La operación logística y técnica para documentar esta elección fue de una complejidad inédita, superando los parámetros de los procesos federales ordinarios. Miles de funcionarias y funcionarios, personal técnico, equipos directivos y especialistas en sistemas participaron en la integración, digitalización, validación y publicación de cada acta y cada resultado.

Detrás de cada cifra que será presentada hay un despliegue humano y profesional de gran magnitud.

Transparencia y verificación pública como principios rectores

Con esta presentación, el SICEE no sólo cumple con la ley: supera los mínimos legales al ofrecer información descargable por casilla, sección, municipio, distrito y entidad, acompañada de visualizaciones y herramientas comparativas que facilitan el análisis ciudadano, académico, periodístico e institucional.

Cada dato incorporado en esta plataforma documenta:

En el capítulo de la primera e histórica elección al PJ, se exponen las actas, resultados y visualizaciones de la elección judicial extraordinaria 2024-2025.

La autenticidad de los resultados.

La trazabilidad de cada acta.

La consistencia entre los cómputos distritales y la información pública.

El INE dijo que con este acto reafirma su compromiso de garantizar que cada proceso electoral ordinario o extraordinario sea verificable por cualquier persona. Y es un esfuerzo institucional que trasciende los números

Esta presentación no sólo exhibirá estadísticas; mostrará el esfuerzo conjunto del Sistema Nacional Electoral, la coordinación con órganos jurisdiccionales y la labor de miles de personas cuyo trabajo permitió organizar dos procesos electorales complejos y, al mismo tiempo, documentarlos con precisión para la historia democrática del país.