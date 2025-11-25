“Vil y cobarde” acusar a transportistas de tener intereses partidistas: PRI

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI

La dirigencia nacional del PRI calificó de “vil y cobarde” la actitud del gobierno federal de acusar falsamente a transportistas y agricultores de estar coludidos con intereses partidistas para intentar desactivar sus reclamos legítimos.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el senador y dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno, argumentó que las movilizaciones y bloqueos que se están dando en todo el país son porque el pueblo está harto de la inseguridad, la extorsión, la falta de oportunidades y el abandono de un gobierno que simplemente no escucha.

Moreno señaló que “no es sorpresa para nadie que el gobierno prefiera minimizar el hartazgo social, en lugar de asumir sus errores, rendir cuentas y ofrecer soluciones reales”.

Por ello, exigió al gobierno federal “dejen el teatro”, porque “la gente necesita respuestas, no pretextos”.

En ese sentido, sostuvo que el narcogobierno de Morena vuelve a mostrar su ineptitud para gobernar, al establecer condiciones de diálogo con los sectores agraviados por el fracaso de sus políticas públicas.

Expresó que con el PRI, las y los trabajadores de México siempre van a tener respaldo absoluto y un aliado para dar la batalla por sus causas justas.