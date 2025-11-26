Calendario de la SEP: ¿Habrá clases este viernes 28 de noviembre? (Cuartoscuro)

De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), este viernes 28 de noviembre no habrá clases en todas las escuelas públicas afiliadas.

Este último puente largo del año se llevará a cabo en vísperas de las vacaciones invernales, que iniciarán el 22 de diciembre de 2025 y concluirán el 6 de enero de 2026, como ha ocurrido en años anteriores.

Aquí te decimos quiénes tendrán un puente largo este fin de semana.

¿Quiénes descansan el 28 de noviembre, de acuerdo con el calendario de la SEP?

El último receso del ciclo escolar 2025-2026, que contempla 185 días de clase para preescolar, primaria y secundaria, y 190 para escuelas normales y centros de formación docente, será este 28 de noviembre.

La dependencia educativa del Gobierno de México enfatizó que se suspenden las clases para todos los alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria del país.

¿Por qué motivo se suspenden clases este viernes 28 de noviembre?

De acuerdo al calendario oficial SEP 2025, la razón de la suspensión de actividades académicas este viernes 28 de noviembre se debe a la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes, de manera periódica.

Pese a que este viernes se suspenden clases para los alumnos de educación básica, el personal docente y directivo de las escuelas incorporadas a la SEP deberá participar en la junta del Consejo Técnico Escolar, que tiene el objetivo de analizar, tomar decisiones y planificar acciones que mejoren los procesos educativos en el programa de estudios propuesto por la Secretaría de Educación Pública.