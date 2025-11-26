Cuauhtémoc Blanco, bajo la lupa; ahora por “violencia simbólica sexual”

Cuauhtémoc Blanco, de nuevo, bajo la lupa Es acusado de “violencia simbólica sexual” por Martha Aracely Cruz Jiménez, diputada del Partido del Trabajo (PT).

Martha Aracely Cruz, diputada del Partido del Trabajo (PT), hizo una denuncia por acoso al legislador de Morena, Cuauhtémoc Blanco, después de que esté lanzara un beso al aire, dirigido a la diputada, antes de salir del pleno.

El hecho ocurrió durante la sesión del martes 25 de noviembre en la Cámara de Diputados, durante el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado en la Cámara Baja.

¿Por qué fue acusado Cuauhtémoc Blanco de violencia simbólica sexual?

El actual diputado del Congreso de la Unión de México y exfutbolista está, de nuevo, bajo el escrutinio público tras ser señalado por violencia simbólica por parte de la diputada del Partido del Trabajo, Martha Aracely Cruz.

Antes de salir por una de las puertas de la Cámara de Diputados, el legislador envió un beso al aire cuando la representante del PT lo llamó “violentador”.

El video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que el diputado de la bancada de Morena lanza un beso de manera simbólica a Martha Aracely Cruz Jiménez, quien responde levantando el brazo hacia atrás, en una señal de insulto al exfutbolista, que sale de la Cámara Baja.

Cuauhtémoc Blanco rechazó “categóricamente” haber faltado al respeto a la diputada del #PT, Martha Aracely Cruz, quien lo denunció por acoso sexual luego de que él le lanzó un beso al aire cuando lo llamó “violentador” durante la sesión por el #25N en San Lázaro. pic.twitter.com/BseJmuwPqO — Nacho Lozano (@nacholozano) November 27, 2025

El caso podría ser el primero en presentarse ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados.

Al momento, Cuauhtémoc Blanco ha lanzado un comunicado aclarando lo ocurrido en la conmemoración del 25N, donde cientos de colectivos feministas salieron a marchar en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.