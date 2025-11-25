Marcha 25N EN VIVO: sigue el MIN X MIN de la marcha contra la violencia de género

Paseo de la Reforma se pintó con los colores violeta y naranja, mientras mujeres marchan para exigir igualdad de derechos y una vida sin violencia machista.

A lo largo de Paseo de la Reforma, mujeres reparten flores a las presentes, como un gesto de sororidad. Además, hay asistentes que realizan bailes y actos performativos para visibilizar la violencia de género.

Asimismo, en la vialidad hay niñas y mujeres disfrazadas de mariposas violeta, que proclaman consignas contra la violencia machista.





¿Por qué se eligió el 25 de noviembre para realizar las concentraciones feministas?

El día 17 de diciembre del año 1999, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aceptó la resolución para designar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En la declaración de este día, definieron la violencia contra la mujer como: “Todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

En cuanto a la elección del 25 de noviembre como el día que conmemoraría la eliminación de la violencia de género, fue elegido para honrar a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, hermanas y activistas políticas que fueron asesinadas por agentes del régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana.