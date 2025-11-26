Doble regaño a Fernández Noroña por expresiones machistas contra Grecia Quiroz

Responden a Noroña “Hay que ser solidarios”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que la secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández, también arremetió contra su compañero de partido. (Especial)

En plena conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, martes 25 de noviembre del 2025, el senador Gerardo Fernández Noroña acusó a la alcaldesa de Uruapan de “ambiciosa”, lo que provocó un “doble regaño” por parte de sus compañeras de partido.

Desde Palacio Nacional, esta mañana miércoles 26 de noviembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum pronunció unas palabras hacia el “debate político” del funcionario, reprobando el comportamiento y llamando a la solidaridad.

¿Cómo fue el “regaño” de Sheinbaum a Noroña?

En la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria del país señaló que Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, todavía transita por un periodo delicado tras la pérdida de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo, y que en casos así “hay que respetar primero”.

Sheinbaum declaró que, en primer lugar, tiene que existir la sensibilidad y la solidaridad humana.

“Ya si hay un asunto de debate político, pues ya es otro tema”, expresó la presidenta, afirmando que los momentos para debatir de política en situaciones como la que vive Quiroz tienen que tratarse “a su debido tiempo”.

“Hay que ser solidarios, estés de acuerdo o no estés de acuerdo”, finalizó su opinión respecto a las acusaciones públicas de Noroña.

La secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández, reprueba los comentarios de Fernández Noroña

Claudia Sheinbaum no fue la única integrante de Morena que declaró su desacuerdo con la manera en que el senador señaló a Grecia Quiroz de “ambiciosa” e “irresponsable”, sino que también Citlalli Hernández, la actual Secretaria de la Mujeres.

“Yo creo que todos los hombres de todos los partidos políticos tienen mucho por hacer, por deconstruir, por repensar cómo seguir formando parte del debate público, pero sin que el machismo o la misoginia o alguna expresión que vulnere a las mujeres acompañe estos debates”, declaró en entrevista con Radio Fórmula, ayer 25 de noviembre.

Citlalli expresó que, a pesar de que a Noroña “se le juzga doblemente o triplemente” al ser un político que genera debate y cuestiona, aún está incluido en el llamado por “mayor empatía y a reconstruir el sentido de sus palabras”.

“Podemos debatir y podemos decir lo mismo con expresiones menos ofensivas”, declaró, haciendo también una invitación general a los hombres para unirse a la transformación contra las violencias de género.

Señaló que es un momento para debatir con mayor empatía y que las palabras utilizadas en el discurso de Noroña pudieron ser, sin duda, dichas de otra forma sin que se “ataque a Grecia”.

Finalizó comentando que, a pesar de compartir compañerismo al ser parte del mismo movimiento, aún le hace un llamado al senador Fernández Noroña a ser más sensible, “se puede expresar con mayor respeto a las mujeres”.