Nuevo acueducto de 21 kilómetros duplicará el suministro de agua en Colima durante las próximas tres décadas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó el inicio de una de las obras hidráulicas más importantes para Colima en las últimas décadas: la construcción de un acueducto de aproximadamente 21 kilómetros, destinado a duplicar el suministro de agua en la entidad. El anuncio fue realizado por Efraín Morales López, titular de la dependencia, durante la conferencia matutina del Gobierno de México.

Plan de Infraestructura Hídrica El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, hizo el anuncio del Plan de Infraestructura Hídrica. (EFE)

Morales López explicó que el proyecto, denominado “Agua para Colima”, contará con una inversión de mil 780 millones de pesos y permitirá garantizar tanto la cantidad como la calidad del abastecimiento para los próximos 30 años. Subrayó que este acueducto resolverá las necesidades actuales y futuras de la capital del estado, que ha enfrentado limitaciones derivadas del crecimiento urbano.

“Este acueducto va a dotar el doble de suministro a la ciudad de Colima. Está planeado para resolver el suministro en cantidad y calidad para las siguientes tres décadas”, destacó el funcionario federal.

Durante la presentación también participaron la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, y el subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de Conagua, Felipe Zataráin Mendoza. Vizcaíno Silva señaló que la obra responde a una demanda histórica de la zona metropolitana, cuyo suministro dependía desde hace décadas del acueducto proveniente de la comunidad indígena de Zacualpan.

“Con el arranque de esta obra, fundamental para nuestro estado, garantizamos nuevas fuentes de abastecimiento que aseguren el acceso al agua para la población. Era indispensable desde hace ya varios años”, afirmó la gobernadora.

Vizcaíno Silva agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar proyectos estratégicos para el desarrollo del estado. “Deja una muestra clara de la sensibilidad y el amor que tiene por el pueblo de Colima”, expresó.