Atacan con explosivo instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa

Autoridades federales llegaron al lugar Explosivo en Sinaloa

Las instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, una zona estratégica que concentra áreas operativas de policías municipales, estatales y equipos de Protección Civil, fueron blanco de un ataque con un artefacto explosivo casero.

La agresión, registrada en plena zona urbana, encendió de inmediato las alertas entre corporaciones de los tres niveles de gobierno.

¿Cómo fue el ataque al Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa?

El estallido ocurrió en el estacionamiento del complejo. De acuerdo con reportes preliminares, un grupo de hombres se acercó para arrojar el dispositivo que detonó segundos después. El estruendo se escuchó a varias cuadras y provocó una rápida movilización de unidades tácticas y de respuesta inmediata.

Equipos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Vicefiscalía acudieron al punto para contener el área y comenzar el levantamiento de indicios.

Saldo de la explosión en el Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa

Las primeras evaluaciones confirmaron daños materiales en cuatro vehículos oficiales. La Policía Municipal detalló que no hubo personas lesionadas, aunque la potencia del artefacto generó preocupación por el nivel de riesgo en una zona que suele concentrar personal operativo y tránsito vehicular.

El complejo quedó cerrado mientras peritos especializados analizan fragmentos y restos del dispositivo. Los investigadores buscan determinar su composición, potencia y posibles similitudes con artefactos utilizados en otros eventos violentos registrados en la región.

Las autoridades establecieron un cerco de seguridad en torno al estacionamiento para evitar la alteración de evidencias.

La Policía de Mazatlán pidió a la ciudadanía que circula por ese sector mantenerse atenta a las instrucciones de los agentes debido a la presencia prolongada de equipos periciales.

El ataque ocurre en un momento en el que diversas corporaciones fortalecen operativos en la zona sur de Sinaloa.