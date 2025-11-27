Beca Rita Cetina: ¿cuándo recibirán su primer pago los nuevos beneficiarios? Si te registraste recientemente, conoce qué día podrías estar recibiendo tu primer pago de la Beca Rita Cetina. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM (Presidencia)

Continúa la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar y los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina podrían estar recibiendo pronto el primer pago del ciclo escolar 2025-2026.

La Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina forma parte de los Programas para el Bienestar, promovidos por el Gobierno de México con el objetivo de apoyar económicamente a los estudiantes en la conclusión de sus estudios.

La Beca Rita Cetina está destinada para estudiantes de secundaria y se espera que para el 2026 se expanda y sea otorgada también a alumnos de primaria y preescolar.

Este programa otorga un apoyo económico bimestral de $1,900 a las familias con hijos que están cursando la secundaria. Además, si en la familia hay más de un joven cursando este nivel, se otorgan $700 pesos más por cada uno de ellos.

Después de que concluyera el registro para los beneficiarios de este ciclo escolar, las autoridades se han encargado de verificar los datos y documentos proporcionados, y recientemente se dio a conocer que próximamente iniciarían la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar, en la cual recibirás tu primer pago.

¿Cuál es la fecha para el primer pago de nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina?

El pasado 25 de noviembre inició la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para los beneficiarios de la Beca Benito Juárez, siendo ellos los primeros en recibirla.

De acuerdo con el Gobierno de México, después de concluir la entrega de tarjetas de ellos, continuarán con Jóvenes Construyendo el Futuro y finalizarán con la Beca Rita Cetina. Por lo que aún no hay una fecha precisa, aunque se espera que sea pronto.

Asimismo, al ser vital la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar, pues únicamente por ese medio se les deposita a los beneficiarios de los Programas del Bienestar, es que aún no hay una fecha oficial para los depósitos del primer pago a nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina.

No obstante, deberás estar al pendiente de las redes sociales del gobierno para conocer cuándo podrás recoger tu tarjeta; mientras, aquí te compartimos cuáles son los documentos necesarios para que puedas recoger tu tarjeta cuando se anuncie la fecha.

Documentos necesarios para la entrega de tarjetas para la Beca Rita Cetina

Los siguientes documentos deberás presentarlos en copia, a excepción de la identificación oficial, la cual es necesaria en original y copia:

Identificación oficial de la madre, padre o tutor del beneficiario.

Acta de nacimiento de la madre, padre o tutor y del beneficiario.

CURP de la madre, padre o tutor y del beneficiario

Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses.

Con esto estarás preparado para recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar y así recibir tu primer pago del ciclo escolar 2025-2026.