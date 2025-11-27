Clima para el día de hoy 27 de noviembre: lluvias intensas y frío extremo golpean gran parte del país

Fuertes lluvias en varias zonas del país principalmente en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde se esperan acumulaciones que podrían alcanzar niveles puntuales intensos. (Omar Martínez Noyola/Cuartoscuro)

Para este jueves 27 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó lluvias fuertes a intensas en estados del oriente y sureste de México, principalmente en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde se esperan acumulaciones que podrían alcanzar niveles puntuales intensos.

La autoridad explicó que el aire polar asociado estará acompañado de oleaje elevado en las costas de Veracruz y Oaxaca, especialmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

También se prevén vientos fuertes con oleaje elevado en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Frío en el norte, oriente y centro de México

En algunos estados del norte, noreste, oriente y centro del país amanecerá con un clima bastante frío, con niebla en zonas altas, esperando rachas de viento de 30 a 50 km/h en el Norte, Central y el Valle de México.

¿En qué estados de México Lloverá hoy 27 de noviembre?

Por otro lado, la humedad que ingresa desde el Pacífico y el Golfo mantendrá lluvias y chubascos en el noreste, centro, sur y occidente.

El pronóstico detalla el siguiente comportamiento de precipitaciones:

Lluvias intensas (75 a 150 mm):

Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán), Veracruz (Huasteca Alta y Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas, Olmeca) y Oaxaca (norte).

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (capital y Sotavento), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste).

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

San Luis Potosí (Huasteca), Tamaulipas, Querétaro (Sierra Gorda) y Veracruz (región Las Montañas).

Chubascos (5 a 25 mm):

Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, CDMX, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas:

Coahuila, Michoacán, Guerrero y Morelos.

Temperaturas extremas en varias regiones de México

El SMN advierte que entras zonas del país tendrán altas temperaturas

Máximas de 35 a 40 °C:

Sonora sur, Chihuahua suroeste, Durango oeste, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Máximas de 30 a 35 °C:

Morelos, sur de Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mínimas de -10 a -5 °C con heladas:

Sierras de Chihuahua y Durango.

Mínimas de -5 a 0 °C con heladas:

Sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Mínimas de 0 a 5 °C:

Montañas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima de la CDMX para este 27 de noviembre

Luego de las intensas lluvias de la tarde del miércoles 26 de noviembre en al menos nueve alcaldías como, en Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Milpa Alta y Tlalpan.

La región amanecerá con cielo parcialmente nublado, ambiente frío y posibles bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, el clima será templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado y chubascos con descargas eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México.

En la capital, la temperatura mínima será de 7 a 9 °C, con máxima de 18 a 20 °C.

Para Toluca, se esperan mínimas de 2 a 4 °C y máximas de 16 a 18 °C.