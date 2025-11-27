Ernestina Godoy queda como interina de la FGR tras renuncia de Getz Manero

Ernestina Godoy, Consejera Jurídica de la Presidencia de México (Presidencia)

La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy quedó al frente de la Fiscalía Genera de la República como encargada del despacho a luego de que Alejandro Gertz Manero renunciara al cargo.

Como uno de sus últimos actos como Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero nombró a Godoy como fiscal de Control Competencial.

De acuerdo a la Ley de la FGR, el titular de la Fiscalía de Control Competencial, el titular de este organismo r es quien sustituye al Fiscal General en caso de ausencia.

Con ello, Godoy será la encargada de la FGR en tanto el Senado resuelve quien será el sustituto de Gertz Manero para lo cual tendrá que renunciar a su cargo como consejera jurídica de la Presidencia de la República..

Sin embargo, la consejera jurídica de la Presidencia también tendrá la oportunidad de postularse para ocupar el cargo de manera definitiva durante el proceso que ya se activó en el Senado.

El articulo 21 de la Ley de la FGR establece que la persona titular de la Fiscalía General será suplida en sus excusas, ausencias o faltas temporales por la persona titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, en los términos que disponga el Estatuto orgánico, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos para ser persona titular de la Fiscalía General.

En caso de ausencia definitiva, la titularidad de la Fiscalía General será ocupada temporalmente por la persona titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial.

Alejandro Gertz Manero presentó este jueves al Senado su renuncia a la Fiscalía General de la República (FGR) luego de casi siete años en el cargo.