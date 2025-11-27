IMSS invertirá más de 40 mdp para construir una UMF en San Juan Nuevo Parangaricutiro 

Nueva UMF del IMSS en San Juan Nuevo Parangaricutiro El IMSS construirá una nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF), en San Juan Nuevo Parangaricutiro, en un terreno donado por comuneros de la región

Con una inversión superior a los 40 millones de pesos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) construirá una Unidad de Medicina Familiar (UMF) en la comunidad indígena de San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán.

El titular de la Dirección de Operación y Evaluación, Javier Guerrero García, informó de esta nueva unidad médica a los integrantes del Consejo del Comisariado Comunal de San Juan Nuevo Parangaricutiro, en la sede de la empresa forestal que administra la comunidad indígena de esa región.

Acompañado del titular del IMSS en Michoacán, José Miguel Ángel Van-Dick Puga, detalló que la UMF tendrá una inversión de más de 40 millones de pesos y se construirá en un terreno de 2 mil 600 metros cuadrados, donado por la comunidad al Instituto.

En representación del director general del Seguro Social, Zoé Robledo, explicó que la nueva UMF es una de las 40 obras y acciones en la entidad que realizará el IMSS dentro del Plan Michoacán para La Paz y la Justicia, implementado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La unidad contará consultorios de Medicina Familiar, Medicina Preventiva, sala de espera, área de asistentes médicas, Enfermería especialista en Medicina Familiar, sala de usos múltiples, área de Atención Médica Continua–Urgencias, sala de espera, entre otras.

La titular de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, Alva Alejandra Santos Carrillo, añadió que también se contará con Telemedicina, Laboratorio y Rayos x.

Por su parte, el responsable del Instituto en Michoacán, Miguel Ángel Van-Dick Puga, destacó la organización de la empresa comunal que se distribuye en 12 empresas que dan empleo a más de 1,000 personas y que cuenta con reconocimiento nacional e internacional.

El presidente, secretario y tesorero del comisariado de la comunidad indígena de San Juan Nuevo Parangaricutiro, Felipe Mincitar Velázquez, así como Gabriel Contreras Calderón y Estanislao Rodríguez Gutiérrez, respectivamente, agradecieron al IMSS este proyecto que les evitará desplazamientos y gastos de traslado a Uruapan, donde reciben actualmente atención médica de Primer Nivel.

En tanto, el presidente del consejo de vigilancia, José Manuel Chávez Cuarao, y el secretario, Macedonio Contreras Cuara, destacaron que esta empresa con 40 años de existencia cuenta con 1,254 comuneros censados como trabajadores asegurados, que se dedican al manejo forestal sustentable de reforestación, cuidado del bosque, aprovechamiento forestal y la transformación de la madera.