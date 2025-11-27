Morena acusa al PRI de financiar grupos de choque en la marcha de la “Generación Z”

Morenistas en el Congreso Capitalino Los diputados señalaron que la dirigencia del PRI habría movilizado y pagado a grupos de choque para provocar disturbios durante la protesta del 15 de noviembre

Diputados de Morena denuncian ante el Congreso de la Ciudad de México, que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), liderado por Alejandro Moreno Cárdenas, habría orquestado la presencia de grupos de choque en la marcha de la Generación Z del pasado 15 de noviembre.

Según el comunicado difundido por la propia bancada, la dirigencia priista, tanto nacional como local, coordinó la logística y la financiación de acciones destinadas a generar violencia durante la jornada.

En redes sociales, Morena advirtió que llevará el caso ante las autoridades: “Vamos a llevar ante la justicia a quienes usan las instituciones públicas para avivar la violencia… Vamos por Alito Moreno”, señaló el grupo parlamentario.

El PRI pago más de 10 mil pesos por persona

El diputado Paulo Emilio García, vocero de Morena en el Congreso local, afirmó que los organizadores ofrecieron 10 mil pesos por persona a quienes aceptaran participar en los actos violentos. Detalló que se buscaba reunir a unas 400 personas, aunque la cifra final no se alcanzó.

García subrayó que los reclutados no eran jóvenes, sino adultos de entre 30 y 50 años, quienes habrían sido convocados como “mercenarios” para infiltrarse en la manifestación.

¿Quiénes están señalados de por pagarles a los de la Generación Z?

Morena presentó documentos y testimonios que implican a los diputados federales Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla e Israel Betanzos, quienes presuntamente coordinaron la operación con líderes de alcaldías como Cuauhtémoc.

El expediente también incluye señalamientos de que se habría contactado a Ángel Gutiérrez Javier, alias “El Faria”, para ejecutar los actos de violencia.

La diputada Xóchitl Bravo Espinosa agradeció a militantes del PRI que denunciaron internamente el operativo y afirmó que ese partido estuvo “fuertemente involucrado” en los hechos violentos.

De acuerdo con Morena, el objetivo era infiltrar y alterar una manifestación ciudadana que no tenía fines partidistas.

Morena pide una investigación a fondo sobre la financiación del PRI a la Generación Z

Bravo Espinosa adelantó que se llevará al pleno una propuesta para investigar formalmente a los diputados señalados. Además, Morena insistió en la creación de una Comisión Especial de Investigación para esclarecer lo ocurrido durante la marcha del 15 de noviembre y revisar la posible participación de grupos porriles y funcionarios públicos.

“Que la gente conozca cómo fue y quiénes son”, declaró Bravo. “Su intención no es preocuparse por la ciudadanía; es una maniobra económica y política. Y hoy queda demostrado que quienes originaron la violencia fueron Acción Nacional y el PRI”.