Renuncia en la FGR: ¿Alejandro Gertz Manero deja la Fiscalía?

Alejandro Gertz Manero Gertz Manero, fiscal de 86 años, presuntamente solicitó su renuncia por temas de salud; la presidenta Sheinbaum recibió una carta del Senado respecto al tema

El día de ayer, miércoles 26 de noviembre de 2025, surgieron rumores acerca de la posible renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Ante esto, el Senado de la República convocó a una sesión plenaria que tendrá inicio a las 10:00 horas de la mañana de este jueves 27 de noviembre; se ha mencionado el presunto anuncio de la salida del fiscal y la elección de un sucesor.

¿Qué se sabe sobre la supuesta renuncia de Alejandro Gertz Manero?

Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prestó unos minutos para referir al rumor sobre la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República.

En sus palabras, se limitó a mencionar que recibió un documento del Senado que analiza con su gabinete y consejeros jurídicos, aunque no dijo si se trata de la renuncia del funcionario a su puesto.

"La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en su conferencia matutina que hasta el momento el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, no le ha manifestado intenciones de una supuesta renuncia que se filtró en redes sociales."

“Hasta ahora no me lo ha manifestado (su intención de renunciar …) Yo recibí un documento del Senado que estoy analizando, ya en su momento lo haré público y mañana les podré informar, prefiero analizarla”, mencionó.

El rumor del presunto abandono de cargo surgió y se expandió en redes sociales, donde señalaron que “fuentes de alto nivel” indican que el funcionario solicitó su renuncia entre los días lunes o martes de la semana presente por “motivos de salud”.

No obstante, de acuerdo con la mandataria del país, aún no existe información clara ni contundente que señale la renuncia del fiscal Gerzt Manero a la FGR.

¿Por qué el Senado de la República tendrá una sesión este jueves 27 de noviembre?

Lo que llamó la atención de la sesión plenaria del Senado programada para esta mañana, fue porque habitualmente este tipo de sesiones se llevan a cabo durante los días martes y miércoles, mientras que los jueves están designados a que los senadores realicen “trabajo de campo”.

Al mismo tiempo, no existía ningún tema de gran relevancia programado para este día que necesitara la reunión y discusión de la Cámara Alta.

Sin embargo, el llamado a la sesión de hoy tendrá por temas a revisar: asuntos relacionados con informes de legisladores, comisiones especiales y, también, destaca el análisis a Banco de México en relación a política monetaria, inflación y otros temas económicos.

Considerando la posibilidad de que se concrete la rumorada renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero, la sesión del Senado enviará una terna (lista de personas preseleccionadas como sucesoras del cargo) y decidirá por mayoría calificada a quien deba cubrir el puesto vacante.